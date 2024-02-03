В Украине не мобилизуют женщин – Владимир Зеленский к тому же отмечал, что никогда не подпишет такой закон. В новом законопроекте также нет пунктов, которые меняют воинский учет женщин.

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Правда о мобилизации женщин

Российские паблики начали распространять фейк, что в Киеве принудительно мобилизовали медицинских работников и отправили на полигон – якобы для прохождения курсов боевой подготовки. Подкрепляет текст враг фотографией, где женщине в военной одежде передают пакеты с камуфляжем. Однако фото, конечно же, имеет другую историю.

На фотографии – военнослужащие 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, которым волонтеры из Arm Women Now передают комплекты современной зимней женской униформы,

– сообщают в "Без лжи".

Журналисты отметили, что женщины с медицинским или фармацевтическим образованием действительно должны стать на учет, однако это не означает мобилизацию. Украинские женщины могут присоединиться к армии только добровольно.

Что известно о мобилизации женщин