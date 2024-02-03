В Украине не мобилизуют женщин – Владимир Зеленский к тому же отмечал, что никогда не подпишет такой закон. В новом законопроекте также нет пунктов, которые меняют воинский учет женщин.
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Правда о мобилизации женщин
Российские паблики начали распространять фейк, что в Киеве принудительно мобилизовали медицинских работников и отправили на полигон – якобы для прохождения курсов боевой подготовки. Подкрепляет текст враг фотографией, где женщине в военной одежде передают пакеты с камуфляжем. Однако фото, конечно же, имеет другую историю.
На фотографии – военнослужащие 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, которым волонтеры из Arm Women Now передают комплекты современной зимней женской униформы,
– сообщают в "Без лжи".
Журналисты отметили, что женщины с медицинским или фармацевтическим образованием действительно должны стать на учет, однако это не означает мобилизацию. Украинские женщины могут присоединиться к армии только добровольно.
Что известно о мобилизации женщин
- С 1 октября 2023 года в Украине стал обязательным воинский учет для женщин. Однако, как отмечалось выше, это касается только тех женщин, которые имеют медицинские и фармацевтические специальности. В феврале не будет никаких изменений относительно призыва женщин – он только добровольный.
- В то же время и в обновленном законопроекте о мобилизации так же нет никаких изменений относительно призыва женщин. Военный учет останется по таким же пунктам, как и был до этого, а вне воли призывать никого не будут.
- Как отметил заместитель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев мобилизационного ресурса среди мужчин достаточно, чтобы перекрыть потребности армии. Позиция власти неизменна – женщин приобщать к армии не будут.