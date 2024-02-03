В Україні не мобілізовують жінок – Володимир Зеленський до того ж зазначав, що ніколи не підпише такий закон. У новому законопроєкті також немає пунктів, які змінюють військовий облік жінок.

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Правда про мобілізацію жінок

Російські пабліки почали поширювати фейк, що у Києві примусово мобілізували медичних працівниць та відправили на полігон – нібито для проходження курсів бойової підготовки. Підкріплює текст ворог фотографією, де жінці у військовому одязі передають пакунки з камуфляжем. Однак фото, звісно ж, має іншу історію.

На фотографії – військовослужбовиці 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, яким волонтерки з Arm Women Now передають комплекти сучасної зимової жіночої уніформи,

– повідомляють у "Без брехні".

Журналісти зазначили, що жінки з медичною або фармацевтичною освітою справді повинні стати на облік, однак це не означає мобілізацію. Українські жінки можуть долучитися до війська лише добровільно.

Що відомо про мобілізацію жінок