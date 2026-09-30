Кремль продолжает усиливать пропаганду, направленную на детей. В России планируют закрепить новые стандарты дошкольного образования, сделав приоритетом воспитание "моральных ориентиров" вместо базового обучения грамоте и счету.

Соответствующую инициативу объявил министр образования страны-агрессора Сергей Кравцов. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Как Россия распространяет пропаганду в детских садах?

Новые образовательные нормы предусматривают смещение акцента с математики и умения читать на знакомство детей с так называемой "родной культурой", литературой и местными обычаями. Российские чиновники стремятся официально закрепить эти приоритеты в новом стандарте дошкольного образования.

В ЦПД рассказали, что для реализации этой политики в детских садах страны-агрессора уже запущены специальные проекты под названиями "Орлята-дошколята" и "Добрые игры". Эти программы используются для целенаправленного навязывания детям идеологических нарративов и формирования лояльности к власти с самого раннего возраста.

Отметим, что эта инициатива является частью гораздо более широкой пропагандистской кампании. Помимо детских садов, Россия также усиливает идеологическую обработку учащихся младшей и старшей школы.

Отдельные российские программы для детей на оккупированных территориях могут выглядеть как разные инициативы, однако вместе они формируют целостную систему. Среди них – "Орлята России", "Движение Первых", "Зарница 2.0", "Юнармия" и Центр "ВОИН".