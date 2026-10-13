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24 Канал Новости политики Церкви возле военных баз НАТО: Европа начала противодействовать пропаганде и шпионажу со стороны РПЦ
13 октября, 18:45
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Церкви возле военных баз НАТО: Европа начала противодействовать пропаганде и шпионажу со стороны РПЦ

Даниил Жоров

Русская православная церковь является важным инструментом для распространения прокремлевских нарративов по всему миру. Некоторые храмы РПЦ, расположенные рядом со стратегическими объектами, также играют важную роль в шпионской деятельности.

После 2022 года европейские страны начали осознавать скрытую угрозу со стороны Русской церкви. Об этом пишет Украинский центр безопасности и сотрудничества.

Что известно о шпионской деятельности РПЦ?

УЦБС отмечает, что РПЦ намеренно строила свои храмы рядом с критически важной инфраструктурой. Многие церкви в Европе расположены недалеко от военных баз, портов и энергетических объектов.

Например, в шведском городе Вестеросе храм Казанской иконы Божией Матери построили в 300 метрах от аэропорта "Стокгольм-Вестерос". После вступления страны в НАТО в 2022 году этот аэропорт стал важным военным объектом, на котором проходили учения Североатлантического альянса.

Кроме того, этот участок в 2013 году купила российская государственная компания "Росатом". Также она участвовала в финансировании строительства. Во время освящения храма присутствовал советник-посланник посольства страны-агрессора в Швеции Владимир Ляпин, которого подозревают в шпионаже. Настоятель храма Павел Макаренко вообще имеет награду от Службы внешней разведки России.

Подобные инциденты также имеют место в Норвегии. В 2017 году представители РПЦ приобрели недвижимость в муниципалитете Берген, рядом с военно-морской базой "Хоконсверн". Кроме того, один из бывших священников прихода получил недвижимость недалеко от Объединенного центра НАТО в городе Ставангер.

Расположение храмов вблизи правительственных и военных объектов также отмечалось в Нидерландах. Кроме того, УЦБС обращает внимание на другую опасность, исходящую от российских церквей в Европе. Москва сохраняет влияние на организационную деятельность религиозных структур.

Аналитики отмечают, что эстонская православная церковь Московского патриархата, несмотря на переименование и изменения в уставе, осталась под контролем страны-агрессора. Разведка Эстонии сообщает, что российские шпионы используют РПЦ в качестве "прикрытия" за рубежом.

Как в Европе противодействуют РПЦ?

Украинский центр безопасности и сотрудничества пишет, что европейские страны стали лучше осознавать опасность российской псевдорелигиозной пропаганды. Они чаще противодействуют РПЦ.

В 2022 году Латвия юридически заставила православную церковь разорвать связи с МП. В Нидерландах ряд православных приходов отмежевался от РПЦ из-за поддержки патриархом Кириллом российской вооруженной агрессии против Украины.

В 2024 году Швеция прекратила государственное финансирование РПЦ после того, как спецслужбы сообщили о попытках Москвы использовать религиозную общину в качестве платформы для сбора разведданных.

Такие случаи не единичны – они демонстрируют внутреннее сопротивление европейских верующих попыткам России оказать влияние через церковь. Государственные институты также прибегают к более жестким мерам противодействия, 
– отмечает УЦБС.

Также в Болгарии выслали главу миссии РПЦ в Софии Васиана Змеева и еще двух священников. Кроме того, Змееву запретили въезд на территорию Северной Македонии по подозрению в шпионаже.

Эстония выслала главу эстонской православной церкви Московского патриархата после предупреждений со стороны служб безопасности. Служба внутренней безопасности тогда подчеркнула, что церковь остается одним из немногих инструментов влияния страны-агрессора, который недостаточно подавлен санкциями.

Отметим, что руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов в эфире 24 Канала рассказал, что еще со времен Советского Союза Москва активно развивала свои сети влияния через дипломатические учреждения, церковь и различные культурные проекты. В связи с прямой угрозой национальной безопасности Киев официально обратился к иностранным правительствам с призывом полностью ликвидировать российские культурные центры "Русский дом".