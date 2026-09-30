Передал сотни миллионов рублей оккупантам: СБУ объявила подозрение бывшему священнослужителю УПЦ МП

Сотрудники Службы безопасности Украины заочно объявили подозрение настоятелю храма Воронежской епархии Русской православной церкви. Священник финансирует российских военных и поставляет им оружие и беспилотники.

Злоумышленник передал подразделениям армии РФ специальное оборудование и транспорт на сотни миллионов рублей. Об этом сообщили в СБУ.

Что известно о священнике?

В Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области рассказали, что речь идет о настоятеле Тихвино-Онуфриевского храма. Ранее мужчина много лет проживал на территории Украины.

С 2007 по 2017 год фигурант находился в Николаевской области и был штатным клириком в Николаевской и Вознесенской епархиях УПЦ. В 2017 году он уехал в Россию и поселился в Воронеже, где продолжил религиозную деятельность под эгидой РПЦ.

После начала полномасштабного вторжения священнослужитель систематически организовывал сбор средств и материальных ресурсов для воинских подразделений государства-агрессора. Помимо передачи машин и БПЛА, он лично приезжал на временно оккупированные территории Украины с так называемыми "гуманитарными конвоями".

Фигурант активно популяризировал свою деятельность в пропагандистских СМИ, за что неоднократно получал официальные благодарности и поощрения от командования вооруженных сил страны-агрессора.

Кроме того, оперативники установили, что клирик пытался использовать собственные родственные связи в Украине для оказания влияния на представителей УПЦ и продвижения российских нарративов в религиозной среде.

На основании уличающих доказательств следователи заочно сообщили священнослужителю о подозрении по статье о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, правоохранители проводят комплексные мероприятия, чтобы привлечь его к ответственности.

Напомним, что в сентябре заочное подозрение от Службы безопасности также получил митрополит РПЦ Георгий Шевкунов. Он является главным духовным наставником Владимира Путина и одним из ведущих идеологов кремлевского режима.

По данным СБУ, священник одним из первых поддержал полномасштабное вторжение России в Украину. В 2023 году его назначили управляющим так называемой Крымской митрополии РПЦ на временно оккупированном полуострове.