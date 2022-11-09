Судили львовянина за поддержку Путина и пропаганду войны: какой приговор получил

60-летний львовянин Игорь Сергиенко в соцсети "Одноклассники" распространял сообщения антиукраинского содержания и поддерживал агрессию России. Его признали виновным в пропаганде войны и судили 4 ноября.

60-летний Игорь Сергиенко по профессии – радиомонтажник, специализируется на изготовлении приборов контроля атомных электростанций. В суде обвиняемый признал свою вину.

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Какое наказание назначил суд

Приговором суда мужчине назначено три года лишения свободы, однако после признания вины обвиняемого освободили от отбывания наказания на условный срок в два года. Также у него конфисковали ноутбук, с которого велась активная деятельность в интернете.

Мужчина делал не собственные публикации, а репостил чужие. В новостной ленте он лайком или смайликом реагировал на то или иное сообщение. После этого пост автоматически отображался на его личной странице.

Игорь не может точно сказать, какие посты из ныне фигурирующих в уголовном производстве он поддержал, а где поставил так называемый "дизлайк". Посты распространялись независимо от характера реакций.

Какие посты распространял львовянин

1 марта этого года Игорь впервые распространил публикацию с текстом "Z – поддержи наших", а затем еще несколько подобных:

"За победу, поддержим наших. Задача будет выполнена".

"Поддержим Путина. Поздравляем с началом освобождения отечества".

"Нацисты 19 ракетной бригады укрорейха, запускающие Точки-У на территории ЛДНР и РФ, в том числе по Донецку".

Также Сергиенко лайкал сообщения о поддержке "оккупантов на Донбассе", "Крым – это Россия" и уважение к Путину, однако в суде он от таких симпатий открещивался.

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