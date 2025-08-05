Российские захватчики активно заливают соцсеть Threads большим количеством ботов. Агрессор наполняет пространство "изменой".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Как Россия использует Threads для пропаганды?

Коваленко отметил, Threads сейчас активно растет и аудиторией украинской обгонит Х (бывший твитер). Фактически эта соцсеть является текстовым ТикТок.

Руководитель ЦПД отметил, что россияне сейчас заливают Threads большим количеством ботов.

Россияне плодят там аккаунты и наполняют пространство изменой. Конечно, принимаем меры и будем расширять реагирование на это,

– заявил Коваленко.

В то же время отметил, что украинцам стоит наполнить Threads качественной органикой. Добавил, это касается и крупных пабликов. Кстати, Threads руководителя ЦПД по ссылке.

Заметим, ранее в Центре противодействия дезинформации также сделали прогноз относительно информационных угроз на первую половину августа. В частности, использование темы митингов в Украине в информационных кампаниях России, искажение и преувеличение информации о продвижении оккупантов, манипуляции после раунда переговоров в Стамбуле.