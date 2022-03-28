Российская пропаганда убеждает, что в Энергодаре налаживается жизнь под руководством оккупантов

Россияне не перестают распространять фейки. Теперь они пытаются убедить в том, что якобы в оккупированном Энергодаре жизнь налаживается.

Оккупанты придумывают все новые и новые фейки. Об этом сообщил Сергей Лещенко на брифинге, сообщает 24 канал.

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Оккупанты создали телеграм-канал

Российские оккупанты создали телеграм-канал "Энергодар сегодня". По словам Сергея Лещенко, таким образом они стараются убедить местных жителей в необратимости процесса оккупации.

В частности, в этом канале распространили информацию о "создании отрядов", которые якобы должны контролировать порядок в городе. Например, там есть информация о "съезде международного союза запорожских казаков", на котором они решили фактически выполнять функции МВД в городе.

Однако Лещенко подчеркнул, что единственным легитимным органом МВД в городе является полиция, поэтому самопровозглашенные "атаманы", как и предатель от партии ОПЗЖ Андрей Шевчик, работающий с оккупантами, не законны.