Российская пропаганда уже не успевает за своими фейками и "официальными данными"

Оккупанты пытаются хоть как-то удержать боевой дух своей армии, которая терпит поражение в войне против Украины. Для этого используется немало фейков, которые не выдерживают никакой критики.

Вот и на этот раз пропагандисты приписали своим оккупантам "нереальные подвиги". Правда забыли это согласовать с другими пропагандистами, поэтому фейк довольно быстро разоблачили.

В то же время Украинская ПВО уничтожила 45 единиц вражеской авиации с начала вторжения России

Очередная "героическая" серия описывает российского полковника Владимира Полякова, под командованием которого зенитная ракетная бригада в первые дни уничтожила 5 самолетов Су-24 и 25 беспилотников, в том числе 12 "Байрактаров".

Все бы ничего, но эти фантастические данные не подтвердили даже оккупанты. Хоть российское так называемое минобороны любит завышать свои "показатели", но даже по их "данным", вся задействованная авиация и ПВО к тому времени нанесла войскам Украины значительно меньшие потери.

Дали маху пропагандисты и со "сбитым" "Байрактаром". Пытаясь "подтвердить" данные о сбитии беспилотника в Украине, они использовали изображение "Байрактара", который был сбит еще в 2020 году в Азербайджане.



Российские пропагандисты используют фото сбитого "Байрактара" в 2020 году / Иллюстрация Центра противодействия дезинформации