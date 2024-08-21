.

Много лет подряд российская пропаганда кормила россиян тем, что их армия воюет в Украине не с украинскими войсками, а с европейскими наемниками. Поляками, французами и румынами российские СМИ настойчиво и системно пугали жителей Тулы, Барнаула и Улан-Удэ.

Особое внимание пропагандистами акцентировалось на афрополяках и афрорумынах, как наиболее воинственных представителях "агрессивного блока НАТО". Но то, что имело успех в Иркутской области или Перми, не сработало в Европе, ведь проблема заключалась в физическом отсутствии этих самых наемников. К тому же Россия сама начала завозить на войну своих "интернационалистов" – из Непала, Индии, Сомали и других стран третьего мира, поэтому пропагандистам пришлось менять нарратив и придумывать новые страшилки. А что может напугать лучше старого мифа о "мировом закулисье", "всемирном заговоре" и "теневом правительстве".

24 Канал рассказывает, какие фейки и пропаганду распространяет Россия в мире, чтобы ослабить позиции Украины и ее союзников.

Читайте также Что пропаганда России рассказывает Западу о событиях на Курщине

Антисемитизм, как оружие российской пропаганды в западном мире

Именно поэтому на третий год полномасштабного вторжения и 11-й год войны россияне вытащили на свет божий свое старое оружие – антисемитизм. Интересно, что, как и 130 лет назад, когда российские спецслужбы сфабриковали печально известный фейк "Протоколы сионских мудрецов", точкой распространения стала Франция.

Сейчас пророссийские агенты влияния во Франции активно пишут о евреях, которые руководят в Украине (внимание, неонацистами), чтобы с помощью войны ослабить Россию. Так, пророссийское издание "Нуво Монд" ("Новый мир") прямо называет российско-украинскую войну еврейской и позволяет себе конструировать конспирологическую теорию заговора.

Является ли война против России еврейской? Давайте будем честными относительно того, кто ее продвигает. Нынешний президент Владимир Зеленский, который является евреем и утверждает, что в его родословной есть жертвы Холокоста, – бывший комик, избран в 2019 году. Он сменил другого президента-еврея, Петра Порошенко, после того, как его активно финансировал и продвигал еще один еврей и самый богатый олигарх Украины, Игорь Коломойский, который также является гражданином Израиля и сейчас живет в Израиле (здесь пропагандисты ошиблись, господин Коломойский уже несколько лет живет в Киеве в следственном изоляторе, но этот тезис немного разрушает нарратив о "еврейской власти" в Киеве, не так ли? – 24 Канал).

Откровенно говоря, многие евреи в американском правительстве и СМИ ненавидят Россию, даже несмотря на то, что они, как группа, получили большую выгоду от своей ведущей роли в разграблении бывшего Советского Союза во времена Бориса Ельцина и продолжают оставаться одними из самых известных российских олигархов. Но трудно игнорировать еврейскую власть в Вашингтоне и по всей территории Соединенных Штатов, и именно те еврейские группы и отдельные лица, которым способствовали их богатства и связи, были наиболее ярыми разжигателями войны на Ближнем Востоке и в России.

Более того, Украина в определенной степени является страной, которую евреи очень сильно идентифицируют с собой. Еврейские СМИ в США и других странах мира засыпали Зеленского похвалами. Существует множество других свидетельств того, что известные евреи, как в администрации, так и за ее пределами, разжигают пламя напряженности против России со значительным успехом, поскольку президент Байден только что глупо заявил, что его администрация участвует в "великой битве за свободу".



Обложка из французского пророссийского издания Нуво Монд / скриншот

Франкофонное канадское издание "Ле Сет Дю Квебек" ("Семеро из Квебека"), словно под копирку, подсвечивает тему.

В лонг-риде "Могло бы президентство Трампа предотвратить войну в Украине?" ответственность за все беды возлагается на евреев и американских неоконсерваторов, которых якобы придумали и контролируют евреи. Издание также утверждает, что снайперы на Майдане в 2014-м были из Мосада, а война в Украине – лишь, чтобы отвлечь Россию от Ближнего Востока и ослабить ее влияние.

Конечно, у всего этого глубокие корни, которые тянутся от масонов. Хорошо, что хоть не от рептилоидов. Подаем наиболее показательный отрывок, осторожно, при чтении может произойти передозировка российской пропагандой.

Старейшая американская еврейская ежедневная газета "Форвард" опубликовала 6 января 2006 года статью, в которой утверждалось, что их община изобрела неоконсерватизм. В частности, издание цитирует влиятельного политолога-ветерана Нормана Подгореца: "Если в Америке и есть какое-то интеллектуальное движение, о котором евреи могут утверждать, что они его изобрели, то это неоконсерватизм. Это мнение, без сомнения, ужаснет большинство американских евреев, большинство из которых являются либералами. И все же факт остается фактом: как политическая философия, неоконсерватизм родился среди детей еврейских иммигрантов и теперь является особой сферой деятельности внуков этих иммигрантов. Апологет неоконсерватизма Мюррей Фридман объясняет это присущей иудаизму добродетелью, "идеей, что евреи были посланы на землю, чтобы сделать этот мир лучше, возможно, более святым".

Причастен ли Израиль, имеющий тесные связи с американскими неоконсерваторами, к событиям в Украине? Конечно, Украина находится далеко от Ближнего Востока, поэтому легко сделать вывод, что она имеет мало общего с Израилем. И все же множество совпадающих доказательств указывают на то, что между еврейским государством и событиями в Украине вполне может существовать прямая и серьезная связь.

Существуют реальные доказательства прямого участия Израиля в "украинском кризисе" вместе с "киевским режимом". Во-первых, в подготовке сил "киевского режима". Во-вторых, в Мариуполе 40 израильтян воевали в "украинско-нацистском батальоне "Азов", как утверждают официальные лица "киевского режима". Наконец, в самой Революции на Майдане, которую "сфабриковала, организовала и возглавила Виктория Нуланд, жесткий неоконсерватор с тесными связями с AIPAC (Американско-израильский комитет общественных связей – 24 Канал) и, следовательно, с Израилем".

Именно Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля, 27 февраля 2022 года впервые предложил выступить посредником в этом кризисе. Зачем бы он это делал, если бы не рассчитывал на свои хорошие отношения со всеми сторонами, вовлеченными в это дело: США, ЕС, НАТО, Украиной и Россией, и если бы не надеялся использовать силу своего влияния для изменения позиций всех них? Следует отметить, что Владимир Путин, который не является ни сумасшедшим, ни дураком (автор, видимо, не смотрел интервью Путина Такеру Карлсону – 24 Канал), вежливо отказался, понимая, что такого рода посредник не дает достаточных гарантий беспристрастности для урегулирования этого кризиса. Правда, это израильское посредничество уже было предложено Зеленским 25 февраля, вероятно, по предложению его добрых неоконсервативных друзей в США, которые, возможно, надеялись "выиграть немного времени".

Что касается Майдана, то замечательная программа на немецком центральном телеканале ARD приподняла часть занавеса и поставила несколько хороших вопросов. "Смертельные расстрелы в Киеве: кто несет ответственность за резню на Майдане? Были ли загадочные снайперы, упомянутые немецкими журналистами-расследователями, которые подожгли революцию на Майдане, славными агентами ЦРУ или МИ-6? Или, проще говоря, израильского МОССАДа, единственной разведывательной службы, которая срослась с ЦРУ, является эффективной и имеет местные контакты, которые в совершенстве владеют украинским языком и являются украинскими "саяним" ("саяним" – в конспирологии это евреи, которые живут за пределами Израиля, но помогают Моссаду).

Есть также странное поведение Израиля и США в Сирии. После начала российской операции в Украине США вернулись в регион Ракка, который они оставили два года назад. Израильтяне, со своей стороны, пользуются тем, что россияне заняты в Украине, чтобы усилить бомбардировки Дамаска. А еще есть постоянно растущая напряженность в отношениях между Россией и Израилем, которая неуклонно ухудшается с начала 2022 года. Более 20 лет Путин прекрасно знает о (искаженных?) закулисных действиях своего израильского "партнера".

Автогеноцид и биолаборатории

Но не только антисемитизмом питается и богатеет российская пропаганда. Агенты влияния Москвы не оставляют хотя бы малейших попыток, чтобы обвинить Украину хоть в чем-то. Конечно, это все высасывается буквально из пальца, нормальный человек в такое никогда не поверит, однако для людей, которых уже поразила российская "журналистика", это будет идеологической дозой.

Французское издание "Резистанс Републикен" ("Республиканское сопротивление"), чей сайт "совершенно случайно" размещен на хостинге в Москве, вышло на новый уровень украинофобства. Оно пишет, что Украина сама против себя совершает геноцид, что ее (а не Россию) не должны были допускать на Олимпийские игры, что Украина – страна агрессор, что вообще сейчас происходит агрессия против РФ, а Зеленский – нацистский друг Макрона.

Украинские саблистки, конечно, молодцы, но исключительно как личности, ведь Украина, в ситуации внутреннего геноцида и агрессивной войны не должна была быть допущена к участию... Макрон договорился с МОК, чтобы Россия и Израиль, которые являются жертвами нацистского и религиозного терроризма, не были допущены к Играм. Но Израиль все равно прошел. Игры – это о братстве через спорт и любовь к ближнему, в то время как продолжается война. Я бы сказал, что, как правило, страны-агрессоры должны быть отстранены от Олимпиады, то есть Франция, Украина, Газа (Палестина) и другие... Франция, в лице Макрона, фактически возглавляет международную коалицию неоправданной проникающей агрессии против России. Поэтому ей следовало бы запретить совместную деятельность со всей коалицией. Во время Игр, очень незаметно посреди всего этого безумия, Макрон воспользовался возможностью отправить больше денег (наших денег) своему нацистскому другу Зеленскому, оружие, боеприпасы, транспортные средства, танки, самолеты и французских солдат, которых собираются убить.

После такого уже совсем не удивительно, что обезьянья оспа – это также дело рук Украины. Да, это не ошибка, именно так пишут агенты влияния России во Франции, повторяя старый хит об "американских биолабораториях в Украине".

Украинская грязная бомба

Еще одна старая песня – "украинская грязная бомба". Россия уже распространяла этот фейк, когда получила по зубам под Херсоном. Сейчас, когда Россия получает то же самое, но уже на Курщине, тема "ядерного шантажа" от россиян снова актуальна.

Ключевую роль в российской кампании дезинформации сыграли RT и "Спутник".

По сообщениям, Киев готовит удар грязной бомбой по топливным складам одной из атомных электростанций. По данным военных корреспондентов, провокационная атака будет направлена на запасы отработанного топлива на Запорожской или Курской электростанциях. Специальные боеголовки уже вывезены на завод в городе Желтые Воды в Днепропетровской области, сообщают они. "Киев уже сделал все возможные провокации в той или иной форме. Осталась только ядерная эскалация". Киев намерен нанести удар по Курской и Запорожской атомным электростанциям, заявила полиция Харьковской области. Цель этой атаки – обвинить Россию в провокации и в том, что она намеренно выстрелила себе в ногу.

Российские государственные СМИ выступили "маткой" для агентов на Западе, которые не остались в стороне. Так, пророссийский агент влияния скандальный блогер Kim Dotcom утверждает, что "все погибнут".

https://twitter.com/KimDotcom/status/1824612579005829505

Украина планирует взорвать грязные бомбы с ядерными материалами в России. Спецслужбы утверждают, что Зеленский и его западные покровители провоцируют ядерную войну. Кто спрашивал американцев и европейцев, согласны ли они с этим? Безрассудные лидеры убьют вас.

Примеру Kim Dotcom последовали другие агенты-инфлюенсеры, в частности Stanislav Krapivnik, Gunnar Beck и другие.

Российские сайты "Правда" взялись обвинять Зеленского в ядерном шантаже, тогда как ядерным шантажом мира Россия занимается уже много лет.

Англоязычные пророссийские издания подхватили и распространили фейк о грязной бомбе.

И также франкоязычные:

А вот массовое распространение этих тезисов в российских телеграм-каналах:

Конечно, никто из участников российской информационной атаки не написал, что украинское правительство решительно опровергло ядерный фейк, потому что это противоречит целям России. А они заключаются в том, чтобы отвлечь внимание от провала на Курщине, оправдать свою военную агрессию против украинского народа, демонизировать Украину и обвинить Запад и Украину в собственных тактиках ядерного шантажа.

И в завершение "хит-парада российских фейков" – о потере доверия к Зеленскому. На этот раз "надежным" источником выступает аж целая СВР – Служба внешней разведки России.

Так, российская разведка активно вбрасывает информацию, что Соединенные Штаты якобы рассматривают возможность замены Владимира Зеленского на посту президента Украины на более управляемую фигуру, а якобы среди американской элиты растет недовольство Зеленским.

Эту информацию из росСМИ активно перетранслировали и пророссийские медиа во Франции, в частности Stratpol.