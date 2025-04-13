Место, в которое каждый раз бьет российская пропаганда

Вопрос заключается в том, почему у нас до сих пор существуют пророссийские блогеры-миллионники, а государство ничего с этим не делает. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Мы не можем ограничить доступ к соцсетям, но разве нельзя закрыть рот людям, которые в Украине играют на руку врагу? Тем самым блогерами, или даже медиа. Государство их не контролирует, у нас отсутствует коммуникация с обществом, нет стратегии.

Россияне используют ИПСО не только против гражданских, но и против военных, чтобы повлиять на их боевой дух. Два года назад стратегия врага заключалась в том, чтобы рассорить гражданских и военных. Тогда массово по соцсетям распространялся нарратив, что военных никто не поддерживает. Мол, гражданские ходят по барам, занимаются своими делами и не думают о войне.

Военные на это велись, их боевой дух падал. Тогда многие бойцы распространяли сообщение какой-то девушки, которая писала, что ей "надоели военные, которые пытаются ее чему-то научить" и мол, "воюете – воюйте". Военные ужасно возмущались этому. Однако я на 80% могу сказать, что это был фейковый профиль. Этот пост никто бы не увидел, если бы военные просто сотнями не начали его распространять.

Проблема заключается в том, что они повелись на вброс, который имел целью рассорить общество. Уставшие пехотинцы, которые вчера вернулись с позиций, сегодня открывают инстаграм и не понимают, что это вброс. Их это настолько тригерит, что они не могут справиться с этими эмоциями.

В то же время россияне торжествуют, ведь смогли найти слабое место, которое болит военным, и теперь бьют по нему.

До полномасштабного вторжения у нас топовая тема была это сепаратисты – несепаратисты, пророссийские – проукраинские, а теперь враг пытается разделить гражданских и военных. Да, бывает, что военные могут плохо высказаться о гражданских, или наоборот, но важно осознать – этот раздор в обществе был спровоцирован.

"Азов" пытается помочь военным понять – где вброс, а где правда. У нас воюет в основном младшее поколение, поэтому это проще. Отдел работы с личным составом может отслеживать соцсети для того, чтобы понимать, что у военных сейчас на уме. Еще очень помогает четкое взаимодействие с командованием и братство, когда военные вместе обсуждают какие-то новости.

Однако это на уровне "Азова", а нам нужны действия на уровне государства.