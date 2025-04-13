Місце, у яке щоразу б'є російська пропаганда

Питання полягає у тому, чому у нас досі існують проросійські блогери-мільйонники, а держава нічого з цим не робить. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Ми не можемо обмежити доступ до соцмереж, але хіба не можна закрити рот людям, які в Україні грають на руку ворогу? Тим самим блогерами, чи навіть медіа. Держава їх не контролює, у нас відсутня комунікація з суспільством, немає стратегії.

Росіяни використовують ІПСО не лише проти цивільних, а й проти військових, щоб вплинути на їхній бойовий дух. Два роки тому стратегія ворога полягала у тому, щоб розсварити цивільних та військових. Тоді масово по соцмережах поширювався наратив, що військових ніхто не підтримує. Мовляв, цивільні ходять по барах, займаються своїми справами й не думають про війну.

Військові на це велися, їхній бойовий дух падав. Тоді багато бійців поширювали допис якоїсь дівчини, яка писала, що їй "набридли військові, які намагаються її чогось навчити" і мовляв, "воюєте – воюйте". Військові страшенно обурювалися цьому. Однак я на 80% можу сказати, що це був фейковий профіль. Цей пост ніхто б не побачив, якби військові просто сотнями не почали його поширювати.

Проблема полягає у тому, що вони повелися на вкид, який мав на меті розсварити суспільство. Втомлені піхотинці, які вчора повернулися з позицій, сьогодні відкривають інстаграм і не розуміють, що це вкид. Їх це настільки тригерить, що вони не можуть справитися з цими емоціями.

Водночас росіяни тріумфують, адже змогли знайти слабке місце, яке болить військовим, і тепер б'ють по ньому.

До повномасштабного вторгнення у нас топова тема була це сепаратисти – несепаратисти, проросійські – проукраїнські, а тепер ворог намагається розділити цивільних та військових. Так, буває, що військові можуть погано висловитися про цивільних, або навпаки, але важливо усвідомити – цей розбрат у суспільстві був спровокований.

"Азов" намагається допомогти військовим зрозуміти – де вкид, а де правда. У нас воює здебільшого молодше покоління, тому це простіше. Відділ роботи з особовим складом може відстежувати соцмережі для того, щоб розуміти, що у військових зараз на думці. Ще дуже допомагає чітка взаємодія з командуванням та братерство, коли військові разом обговорюють якісь новини.

Однак це на рівні "Азову", а нам потрібні дії на рівні держави.