Российской пропаганды очень много: как в США пытаются ей противостоять

Недавно в Вашингтоне прошел Ukraine Action Summit, где участие приняло более 600 человек из всех штатов. Американцы и украинцы собрались не только для усиления внимания к Украине, но и чтобы развеять российские нарративы.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Nova Ukraine Ник Белогорский, отметив, что российская пропаганда работает достаточно активно. Между тем кибербезопасность социальных сетей вкладывает недостаточно усилий для борьбы с ней.

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Как в США противостоят российской пропаганде

Целью Ukraine Action Summit было усилить двухпартийную поддержку в США, внимание к войне в Украине и продемонстрировать механизм гражданской дипломатии.

Председатель Nova Ukraine отметил, что Россия вкладывает огромные деньги в свою пропаганду и дезинформацию, которую распространяет в социальных сетях. К сожалению, это дает результаты, ведь некоторые российские нарративы имеют влияние. Однако методы противостояния есть.

Мы общались на Ukraine Action Summit с людьми, которые читают эту пропаганду, которые верят в нее. Мы рассказываем собственные истории. Раньше я работал в сфере кибербезопасности в Google и Facebook. По моему мнению, в те времена они лучше боролись с дезинформацией,

– подчеркнул он.

Белогорский отметил, что его организация четко понимает, что политическая воля формируется не только в кабинетах, но и через гражданское давление. Община в США должна напрямую говорить с Конгрессом, развеивать российскую пропаганду и объяснять, почему поддержка Украины – это вопрос не только внешней политики, но и национальных интересов.

Команде Nova Ukraine удалось провести множество встреч с членами Конгресса, сенаторами и даже спикером Майком Джонсоном. Результатом встреч стали законопроекты, направленные на усиление санкций против России.

Он добавил, что большинство американцев поддерживают нашу страну, особенно после того, как Дональд Трамп стал президентом. Организация Nova Ukraine также направляет Украине медицинскую помощь, средства для образовательных и культурных проектов.