Россия пытается убедить в своей пропаганде американцев. Часто кремлевские нарративы подхватывал даже Дональд Трамп, что влияло на его отношение к Украине.

Основатель и президент общественной организации "Svitanok.nyc" Александр Таран рассказал 24 Каналу, что сейчас преимуществом является то, что пропагандисты в США не настолько опытные, чтобы убеждать других. Недавний случай это подтверждает.

Верят ли конгрессмены во вранье россиян?

Александр Таран зафиксировал на видео, как женщина с плакатом озвучивает различные выдумки об Украине. Когда мимо нее прошел конгрессмен, она сразу подбежала и хотела передать ему свои материалы. Он отказался и пошел прочь, потому что так не работает. К счастью, пропагандисты не знают, как делать правильно.

Но проблема в том, что некоторые лидеры Конгресса все-таки поддаются пропаганде. В украинских кругах думают, что они определенным образом связаны с россиянами. В большинстве случаев это не так,

– отметил Александр Таран.

Иногда лидеры Конгресса могут поверить пропагандистам, но задача Украины – показать им правду, предоставить факты и раскрыть российскую ложь. Важно сделать так, чтобы они не поддерживали Россию.

"Нам нужно наладить диалог со всеми, услышать мнения других, понять, что разногласия возможны. А после того строить разговор на основе фактов и правды", – подытожил президент общественной организации "Svitanok.nyc".

Какую пропаганду распространяют россияне?