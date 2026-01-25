Эксперт раскрыл, как многие конгрессмены верят кремлевской пропаганде
- Александр Таран отметил, что некоторые конгрессмены подвергаются российской пропаганде, но большинство из них не имеют связей с россиянами.
- Россия распространяет пропаганду, оправдывая свои обстрелы и пытаясь подорвать доверие партнеров к Украине.
Россия пытается убедить в своей пропаганде американцев. Часто кремлевские нарративы подхватывал даже Дональд Трамп, что влияло на его отношение к Украине.
Основатель и президент общественной организации "Svitanok.nyc" Александр Таран рассказал 24 Каналу, что сейчас преимуществом является то, что пропагандисты в США не настолько опытные, чтобы убеждать других. Недавний случай это подтверждает.
Верят ли конгрессмены во вранье россиян?
Александр Таран зафиксировал на видео, как женщина с плакатом озвучивает различные выдумки об Украине. Когда мимо нее прошел конгрессмен, она сразу подбежала и хотела передать ему свои материалы. Он отказался и пошел прочь, потому что так не работает. К счастью, пропагандисты не знают, как делать правильно.
Но проблема в том, что некоторые лидеры Конгресса все-таки поддаются пропаганде. В украинских кругах думают, что они определенным образом связаны с россиянами. В большинстве случаев это не так,
– отметил Александр Таран.
Иногда лидеры Конгресса могут поверить пропагандистам, но задача Украины – показать им правду, предоставить факты и раскрыть российскую ложь. Важно сделать так, чтобы они не поддерживали Россию.
"Нам нужно наладить диалог со всеми, услышать мнения других, понять, что разногласия возможны. А после того строить разговор на основе фактов и правды", – подытожил президент общественной организации "Svitanok.nyc".
Какую пропаганду распространяют россияне?
- Хорошо известной тактикой врага является оправдывать свои обстрелы. Так во время очередного удара по столице оккупанты повредили шоколадную фабрику Roshen. Впрочем они решили оправдаться и заявили якобы попали в завод, где производят беспилотники. Другие гражданские объекты, которые также пострадали, пропагандисты назвали "объектами военно-промышленного комплекса".
- Кроме этого россияне решили навредить мирному процессу и опубликовали информацию якобы Украина передавала США ложную разведывательную информацию. Также говорилось о якобы "неизбежный разрыв" между украинской и американской разведками. Так Кремль хочет подорвать доверие к Украине у наших партнеров.
- Россияне распространяют свою пропаганду через фильмы. К сожалению, мировое киносообщество закрывает на это глаза. В список номинантов на "Оскар" вошли две российские ленты. В них зрителей пытаются убедить якобы Россия не виновата в войне, а россияне не несут ответственности за содеянное.