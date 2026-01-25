Засновник і президент громадської організації "Svitanok.nyc" Олександр Таран розповів 24 Каналу, що наразі перевагою є те, що пропагандисти у США не настільки досвідчені, щоб переконувати інших. Нещодавній випадок це підтверджує.

Чи вірять конгресмени у брехню росіян?

Олександр Таран зафіксував на відео, як жінка з плакатом озвучує різні вигадки про Україну. Коли повз неї пройшов конгресмен, вона одразу підбігла й хотіла передати йому свої матеріали. Він відмовився і пішов геть, тому що так не працює. На щастя, пропагандисти не знають, як робити правильно.

Але проблема в тому, що деякі лідери Конгресу все-таки піддаються пропаганді. В українських колах думають, що вони певним чином пов'язані з росіянами. У більшості випадків це не так,

– зауважив Олександр Таран.

Інколи лідери Конгресу можуть повірити пропагандистам, але завдання України – показати їм правду, надати факти й розкрити російську брехню. Важливо зробити так, щоб вони не підтримували Росію.

"Нам потрібно налагодити діалог з усіма, почути думки інших, зрозуміти, що розбіжності можливі. А після того будувати розмову на основі фактів і правди", – підсумував президент громадської організації "Svitanok.nyc".

Яку пропаганду поширюють росіяни?