Зеленский развенчал фейк Кремля о Курщине и назвал главное с переговоров в Турции

Президент Владимир Зеленский опроверг очередной фейк Кремля о якобы удержании Украиной мирных жителей с Курщины. Он также назвал главные результаты переговоров в Стамбуле.

Об этом рассказывает OBOZ.UA со ссылкой на встречу президента Украины с журналистами 24 июля, передает 24 Канал.

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Зеленский рассказал о российских фейках

Россия придумала очередной фейк – якобы Украина удерживает десятки гражданских из Курской области. Президент Владимир Зеленский опроверг эти заявления и подчеркнул: таких людей у нас нет, а этот "вброс" является частью привычной российской тактики – отражать украинские требования.

В то же время Зеленский поделился результатами нового раунда переговоров в Стамбуле, главным итогом которых стала договоренность об обмене 1200 военнопленными.

Мы долго шли к этому вопросу. Я думаю, что это важный аспект. Это гражданские – политические заключенные и журналисты. Мы начали работать над списками. Теперь это категория политических заключенных и журналистов. И вы знаете, что мы не можем обменивать гражданских. Гражданских они должны отпускать. Поэтому ищем сейчас формат по спискам. И с нашей стороны, и с их стороны

– подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что Россия начала говорить о возможной встрече лидеров. Если раньше Москва отвергала идею диалога на высшем уровне, сейчас в этом вопросе появились сдвиги.

По его мнению, повлиять на позицию России могли не только дипломатические усилия, но и недавние спецоперации Сил обороны на территории России.

По фейку о Курщине президент отметил, что история с якобы 30 взрослыми и 20 детьми – выдумана с целью информационного давления. Аналогично ранее Кремль пытался "отзеркалить" вопрос легитимности, обмена тел погибших, статуса Путина и тому подобное.

Я думаю, что с этим надо разбираться. У нас их детей нет. Это какой-то новый трек пошел,

– сказал Зеленский.

Также президент подтвердил, что Киев постоянно настаивает на встрече с Путиным, ведь завершение войны невозможно без личного диалога. Впрочем, для этого нужна четкая адженда и готовность обеих сторон.