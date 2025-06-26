Оккупанты вводят новый учебник для школьников на временно оккупированных территориях. Речь идет о так называемой "азбуке победы".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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Какую пропаганду внедряют оккупанты

Россияне в оккупированном Донецке презентовали издание под названием "азбука победы", которое должно стать обязательным для чтения в школах. О новом учебнике заявил один из авторов проекта – коллаборационист и председатель так называемой "общественной палаты ДНР" Александр Кофман.

Основное содержание "азбуки" – глорификация террористической армии России, популяризация войны и искаженная трактовка событий Второй мировой и нынешней агрессии против Украины,

– объяснили в Центре нацсопротивления.

Там предупредили, что пропаганда через образование – один из ключевых инструментов оккупационной политики. Россия целенаправленно уничтожает украинскую идентичность с детства.

К слову, разведка Британии раскрыла, что Россия милитаризирует детей и молодежь через систему образования. Москва пытается получить большую поддержку войны против Украины и ожидает увеличения увеличивать количество желающих среди молодежи присоединяться к армии, которые уже длительное время несет значительные потери на фронте.