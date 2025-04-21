Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на последнее обновление Ministry of Defence в понедельник, 21 апреля. В разведке обозначили возможные последствия подобного воздействия на детей и молодежь.

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Чему в России учат детей и молодежь

Согласно обзору британской разведки, еще с 2022 года российская система образования становилась еще более политизированной, идеологизированной и милитаризованной, что соответствует более широким целям российского руководства. В сообщении ссылаются на анализ российских СМИ.

Приводят факты из материалов негосударственного медиа "Верстка" о том, что в материалах для учеников больше текстов в поддержку "сво", настройки против Запада, полны пророссийскими нарративами, а упоминания об Украине пытаются зачистить.

Российское государство, скорее всего, пытается использовать образовательную систему для формирования более милитаризованного, националистического общества. Молодежная стратегия-2024 упоминает о важности "увеличения престижа военной службы и оказания поддержки молодым военнослужащим и их семьям,

– говорится в обзоре.

По словам аналитиков, таким образом Россия пытается получить большую поддержку войны против Украины и ожидает увеличения увеличивать количество желающих среди молодежи присоединяться к армии, которые уже длительное время несет значительные потери на фронте.

"Эти усилия направлены также на укоренение среди российской молодежи отрицание законных и международно признанных оснований для государственности и суверенитета Украины", – отмечают специалисты.

К слову, такое происходит и на оккупированных территориях. Там власть фокусируется на молодежи, милитаризирует детей через "юнармию" и осуществляет пропаганду, ограничивая доступ к альтернативным источникам информации, сообщал заместитель председателя Херсонского областного совета.