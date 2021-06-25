Российская пропагандистка устроила истерику, когда ее дочь вакцинировали "Спутником V"
25 июня 2021 , 17:23Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Коваленко
Российская пропагандистка Дарья Асламова устроила истерику. Она возмутилась, что ее дочь заставили вакцинироваться российской вакциной "Спутник V".
Пропагандистка заявила, что после вакцинации ее дочь чуть не сошла с ума. Она видела галлюцинации.
Кстати Словакия не знает, что делать со "Спутником V" – нет желающих прививаться
Я просто в бешенстве. Какого хр*на молодых врачей, которые работают в красной зоне, погнали вакцинировать. При этом в один день. Результаты ужасные,
– возмущалась Асламова.
К слову, активист Александр Коваленко отметил, что, вероятно, пропагандистка, имея паспорт гражданки Хорватии, уже давно сделала прививку западной вакциной.
Что известно о российской вакцине
- "Спутник V" – это векторная вакцина, то есть она содержит кусочек бактерии или вируса, от которого она защищает.
- Препарат одобрили для использования в более чем 60 странах.
- Сейчас его проверяют ВОЗ и Европейское агентство по лекарственным средствам.
- Из-за отсутствия научных публикаций о вакцине у международного сообщества нет правдивой информации о его эффективности.
- В апреле словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал образцы вакцины, которую закупило правительство. Утверждают, что они не идентичны тем, что получили положительные заключения.