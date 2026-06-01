ВСУ взяли под контроль логистическую артерию в Крым: военный обозреватель объяснил, как это удалось

Украинские дроны все активнее работают по российской логистике на Юге и путях к временно оккупированному Крыму. Под ударом оказываются дороги, по которым оккупанты подвозят технику, топливо, боекомплект и обеспечение для своих подразделений.

Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что эта кампания не является случайной. По его словам, Силы обороны Украины провели системную подготовку, чтобы поражать российскую логистику на расстоянии до 200 километров.

ВСУ взяли под контроль логистику в Крым

Резкий рост количества уничтоженной российской автомобильной техники свидетельствует о системных ударах по логистическим маршрутам оккупантов.

Напомним! По состоянию на 31 мая 2026 года украинские дальнобойные удары все сильнее бьют по тылу россиян – от оккупированной Луганщины до Крыма. В ISW отмечают, что СОУ уже установили дроновый контроль над Луганском, Старобельском, Алчевском, Брянкой и Кадиевкой, а российские "военкоры" сами признают проблемы с горючим, подвозом боеприпасов и ротацией личного состава. Под удары попадают не только склады и техника, но и ключевые логистические маршруты, в частности вдоль сухопутного коридора в Крым.

Если раньше показатель в 200 – 250 сожженных машин за сутки считался очень высоким, то в последние дни в сводках Генштаба фигурируют уже почти 500 единиц в день. Это означает, что под ударом оказались не отдельные цели, а вся система снабжения на южном направлении.

Это свидетельствует, что есть системная работа по уничтожению вражеской логистики на расстоянии 100, 150, 200 километров,

– отметил Тимочко.

Такого результата нельзя было достичь одним решением или отдельной операцией. Перед этим провели масштабную подготовку: разработали стратегию, подготовили технику и дроны, способны работать на большом расстоянии, а также организовали постоянный мониторинг маршрутов поставки. Для этого используют все доступные средства разведки – от наземных до воздушных и космических.

Действительно, она не возникла на ровном месте и не произошла случайно. Ей предшествовала огромная кропотливая работа,

– подчеркнул военный обозреватель.

Дроны не могут часами ждать цель в воздухе, поэтому каждый запуск требует точных данных о перемещении российской техники. Именно сочетание разведки и ударных средств позволило Силам обороны Украины взять под контроль одну из важнейших логистических артерий оккупантов на пути в Крым.

Российская ПВО не смогла прикрыть маршруты поставок

Удары по логистике стали возможными не только благодаря дальнобойным дронам. Перед этим Силы обороны Украины фактически расчистили для них часть воздушного пространства, уничтожив российские системы ПВО ближнего радиуса действия. Без этого дронам было бы значительно сложнее проходить 100 – 200 километров и выходить на цели.

Чтобы дроны могли пролетать на 200 километров и сбивать вражеские цели, они должны иметь сравнительно расчищенное вражеское небо,

– объяснил Тимочко.

Россияне уже ищут контрмеры, но пока не смогли вовремя сломать украинский замысел. Поэтому сейчас главная задача – максимально увеличить потери российской логистики, пока оккупанты не адаптировались.

Речь идет не только об обычных машинах, но и о тягачах, цистерны, транспорт с боекомплектом и техническим оборудованием.

Сейчас стоит задача максимально уничтожить такое количество вражеской техники, чтобы этот провал в логистике было невозможно пополнить за короткое время,

– отметил военный обозреватель.

Такой подход должен создать для россиян долговременную проблему по обеспечению. Даже если они найдут частичные способы противодействия дронам, быстро компенсировать потери автомобильной и логистической техники будет значительно сложнее.

Юг стал слабым местом российской логистики

Тимочко обратил внимание, что в последнее время Россия все чаще запаздывает с реакцией на украинские шаги. Подобную тенденцию можно было наблюдать и во время других важных операций, когда оккупанты не получали критически важной информации заблаговременно.

Противник не смог провести предварительную разведку, не вычислил полностью наш стратегический замысел и не смог принять своевременные контрмеры,

– подчеркнул он.

Все это складывается в единую картину, удары по логистике, уничтожение военной техники, работа по морским целям и командным пунктам Черноморского флота является частью одной кампании. Именно поэтому отдельные успехи стоит рассматривать не изолированно, а как элементы большего плана.

Становится понятно, что действительно юг Украины зачищается от российских войск. Найдено место, где противник так и не смог выстроить эффективную систему прикрытия своей логистики,

– подытожил военный обозреватель.

По его словам, сейчас Силы обороны Украины используют это преимущество максимально активно. Чем дольше россияне не могут защитить свои маршруты снабжения, тем сложнее им будет поддерживать группировки в Крыму и на южном участке фронта.

Что известно об ударах по российской логистике?

В ночь на 1 июня 2026 года в порту Бердянска дроны попали по российскому сухогрузу с военным грузом. Сообщалось, что судно стояло у причала №3 и, вероятно, находилось под разгрузкой. Это уже не первый удар по этому району порта в мае, а сами атаки по судам в Бердянске показывают, что украинские беспилотники все глубже выбивают российскую военную логистику на Азовском побережье.

В конце мая 2026 года Минобороны Украины объявило программу "Логистический локдаун", которая должна масштабировать удары по российским складам, маршрутах снабжения и командных пунктах в оперативной глубине. На первый этап уже предусмотрели 5 миллиардов гривен на закупку средств middle strike для подразделений, которые эффективно бьют по тылу врага. Ставка делается на то, чтобы лишить российскую армию возможности бесперебойно подвозить боеприпасы, топливо и личный состав к передовой.

Украина также готовится усилить удары по российской логистике летом 2026 года. Речь идет не только о дальнобойных дронах на 1 – 2 тысячи километров, но и о middle strike-беспилотниках с дальностью до 200 километров. Именно на этой глубине, как объяснял "Флеш", происходят ключевые логистические процессы: подвоз продуктов, амуниции, оружия и личного состава. Поэтому Украина планирует бить по всем уязвимым местам российского обеспечения.