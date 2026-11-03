Российская ПВО рушится под ударами Украины: какие объекты Путин уже не может защитить

Украина систематически наносит удары по российским средствам противовоздушной обороны, уничтожая пусковые установки и радиолокационные станции. Из-за этого России становится все сложнее защищать стратегические объекты от атак, а ее огромная территория только усложняет задачу. А быстро восстановить утраченные системы ПВО страна-агрессор не может.

Военный обозреватель Денис Попович в в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему российской армии не хватает средств противовоздушной обороны и какие объекты Кремль пытается защитить в первую очередь.

Почему России становится все сложнее защищаться от украинских ударов

По словам Поповича, весной и летом украинские силы регулярно уничтожали элементы российской ПВО как на оккупированных территориях, так и непосредственно в России. Речь идет о пусковых установках, радиолокационных станциях и других компонентах систем противовоздушной обороны.

Проблема для россиян заключается в том, что такую технику нельзя быстро заменить.

Речь идет о высокотехнологичных комплексах, для производства или ремонта которых требуются специалисты, время и ресурсы. Поэтому каждый удар по таким системам создает проблемы для российской ПВО. Сейчас им всего этого не хватает,

– пояснил военный обозреватель.

Он также напомнил, что даже Советский Союз испытывал трудности с созданием сплошной системы противовоздушной обороны и радиолокационного поля. Для современной России эта задача не становится проще.

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Какие объекты Россия пытается защитить в первую очередь

Из-за ограниченных возможностей российскому командованию приходится распределять средства ПВО между различными направлениями. По оценке Поповича, Кремль пытается сосредоточить защиту на наиболее важных для себя объектах.

Они пытаются сосредоточить защиту на наиболее важных для себя объектах: Москве, резиденции Путина, так называемом Крымском мосту и, в конечном итоге, фронте, который также нужно прикрывать с воздуха,

– отметил он.

Но огромная территория России затрудняет создание сплошной защиты. Украинские беспилотники могут проводить атаки на объекты вдали от линии фронта, а российской армии приходится выбирать, какие из них прикрывать в первую очередь.

Уничтожение отдельных элементов ПВО не только ослабляет защиту конкретного объекта, но и вынуждает Россию перераспределять имеющиеся комплексы между другими потенциальными целями.

Кстати, Путин все больше боится за свою жизнь, поэтому Кремль у усиливает его охрану до беспрецедентного уровня. Возле резиденции Путина количество башен с системами ПВО увеличили с 32 до 50, а автомобили его кортежа оснащают мощными средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, во время передвижения диктатора его автомобиль сопровождает тяжелый вертолет Ми-8, который должен препятствовать приближению FPV-дронов, рассказал Ростислав Мурзагулов.