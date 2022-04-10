Государство-оккупант ударило в сортир ракетой Х-29, "денацифицировав" его. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Для чего предназначена ракета Х-29

Известно, что соответствующую ракету используют для уничтожения укрепленных целей – железобетонных сооружений, мостов, бетонных взлетно-посадочных полос.

Ракета Х-29 развалила сортир на огороде близ Гуляйполя,

– говорится в сообщении.

Российская ракета развалила сортир / Фото из телеграмма Генштаба ВСУ

Заметим, что оккупанты продолжают обстреливать Гуляйполе. Снаряды прилетают на огороды и улицы. Люди в городе живут без воды, электричества и связи.