Держава-окупантка вдарила у сортир ракетою Х-29, "денацифікувавши" його. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Для чого призначена ракета Х-29

Відомо, що відповідну ракету використовують для того, аби знищувати укріплені цілі – залізобетонні споруди, мости, бетонні злітно-посадкові смуги.

Ракета Х-29 розвалила сортир на городі поблизу Гуляйполя,

– мовиться в повідомленні.

Російська ракета розвалила сортир / Фото з телеграму Генштабу ЗСУ

Зауважимо, що окупанти продовжують обстрілювали Гуляйполе. Снаряди прилітають на городи і вулиці. Люди в містечку живуть без води, електрики та зв'язку.

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