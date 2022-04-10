Як зазначив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, українські бійці обороняють область. Ба більше, на деяких напрямках їм вдалося навіть витіснити ворожі війська.

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На Запоріжжі продовжують нищити орків

Злагоджена робота бійців дозволила зарахувати до лав "двохсотих" 17 окупантів. Також нашим військовим вдалося знищити 1 танк, 1 бойову броньовану машину, 5 автомобілів, 3 гаубиці й 1 станцію радіоелектронної боротьби.

Дивіться відеозвернення Анатолія Куртєва від 10 квітня:

Окремо він підкреслив здобутки ТрО та іншого підрозділу ЗСУ. Вони спільно знищили один ворожий танк Т-72 й автомобіль для ремонту бронетехніки ворога. Вдалим було "полювання" біля села Малинівка у Гуляйпільському районі.

Щохвилини ми захоплюємося, пишаємося та безмежно дякуємо сильним та професійним захисникам та захисницям Запоріжжя та України. Наші – найкращі! Слава Україні!,

– наголосив він.

Варте уваги – Ранкове зведення Генштабу за 10 квітня – дивіться відео: