Как отметил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев, украинские бойцы защищают область. Более того, на некоторых направлениях им удалось даже вытеснить вражеские войска.

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На Запорожье продолжают уничтожать орков

Слаженная работа бойцов позволила зачислить в ряды "двухсотых" 17 оккупантов. Также нашим военным удалось уничтожить 1 танк, 1 боевую бронированную машину, 5 автомобилей, 3 гаубицы и 1 станцию ​​радиоэлектронной борьбы.

Смотрите видеообращение Анатолия Куртева от 10 апреля:

Отдельно он подчеркнул достижения ТрО и другого подразделения ВСУ. Они вместе уничтожили один вражеский танк Т-72 и автомобиль для ремонта бронетехники врага. Удачной была "охота" возле села Малиновка в Гуляйпольском районе.

Каждую минуту мы восхищаемся, гордимся и благодарим сильных и профессиональных защитников и защитниц Запорожья и Украины. Наши – самые лучшие! Слава Украине!,

– подчеркнул он.

Достойно внимания – Утренняя сводка Генштаба за 10 апреля – смотрите видео: