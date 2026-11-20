Российская крылатая ракета Х-101 упала на территории Польши во время массированной атаки на Украину утром 20 ноября. Место падения находится в 45–60 километрах от украинской границы. Польские власти подтвердили инцидент и сообщили еще о двух случаях падения летательных объектов.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Что известно о падении российской ракеты в Польше?

В 11:43 пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский сообщил, что объект, упавший в районе Нового Липовца, предварительно мог быть российской ракетой Х-101 или реактивным беспилотником. Тогда специалисты еще проверяли его происхождение.

Однако уже в 12:04 министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что в Новом Липовце упала именно российская ракета Х-101. По его словам, еще одна ракета упала в районе Рудника-над-Саном, а реактивный беспилотник – вблизи Молодича.

Все инциденты произошли на фоне массированной российской атаки на Украину. На местах работают соответствующие службы, ведутся следственные действия.

По предварительной информации, в результате падения летательных объектов никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.