Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что вряд ли НАТО, членом которого является Польша, применит 5 статью своего устава. Поэтому не стоит ожидать военной реакции со стороны Североатлантического союза на это событие.
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Вероятно, НАТО и Польша отреагируют на пересечение российской ракетой воздушного пространства страны Альянса официальным несогласием или возражением в адрес России.
Напомним, что Североатлантический Альянс лишь однажды применил 5 статью – после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Это произошло 22 года назад,
– отметил Ступак.
Можем получить помощь
В то же время, массированная атака на Украину 29 декабря может ускорить процесс выделения нашей стране помощи со стороны союзников.
Возможно это прозвучит очень цинично, но в прошлом каждый раз, когда россияне предпринимали такие же ужасные атаки с многочисленными жертвами и разрушениями, Украина получала то, что долгое время нам не давали: вооружение, боеприпасы, военную помощь. Поэтому не исключаю, что, к сожалению, такой ужасающей ценой Украина может получить дополнительную поддержку,
– предположил Ступак.
Также нельзя исключать, что в Конгрессе США наконец-то проголосуют за выделение 61 миллиарда помощи Украине.
Посол США в Украине Бриджит Бринк уже отреагировала на массированную атаку по Украине, опубликовав скриншот с сообщениями о воздушных тревогах в Киеве. Также она отметила, что "Украина нуждается в финансировании уже сейчас".
Более того, дипломатические представительства многих стран готовят соответствующие рапорты по поводу ракетных обстрелов Украины 29 декабря. Бринк также должна сделать развернутый доклад Госдепартаменту США о том, что произошло, как отработала ПВО, где были попадания, куда россияне попали по информации США, и изложит свои предложения, что делать в этой ситуации.
"Этот доклад наверняка попадет в Белый дом, Палату представителей и в Сенат", – предположил Иван Ступак.
Что известно об инциденте в Польше во время массированной атаки Украины
- Наша страна подверглась масштабной ракетной атаке 29 декабря. В частности, враг обстрелял западные области Украины. Во время атаки воздушная граница Польши со стороны Украины нарушила неизвестный объект. Жители гмины Долгобычев в Люблинском видели, как он двигался в небе на большой скорости, а также слышали мощный шум и свист.
- Командующий Вооруженными Силами Польши после обнаружения неидентифицированного объекта мобилизовал имеющиеся силы и средства. А президент страны Анджей Дуда собрал срочное совещание с министром обороны, начальником генштаба и другими военными.
- После заседания начальник генштаба генерал Веслав Кукула сообщил, что воздушное пространство Польши пересекла российская ракета. Он отметил, что подтверждение этого зафиксировано на национальном и союзническом радарах.
- По предположению польских медиа, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101. После пересечения воздушного пространства Польши ракета вернулась в Украину, где была ликвидирована средствами ПВО.