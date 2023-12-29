Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що навряд чи НАТО, членом якого є Польща, застосує 5 статтю свого статуту. Тому не варто очікувати військової реакції з боку Альянсу на цю подію.

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Імовірно НАТО та Польща відреагують на перетинання російської ракетою повітряного простору країни Альянсу офіційною незгодою чи запереченням на адресу Росії.

Нагадаю, що Північноатлантичний Альянс лише одного разу застосував 5 статтю – після терактів в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Це відбулось 22 роки тому,

– зазначив Ступак.

Важливо! У 5 пункті угоди про оборону НАТО зазначено, що країна-член Альянсу, що зазнав збройного нападу, може розраховувати на допомогу з боку інших учасників. Ця підтримка може мати не тільки військовий характер. Кожна країна самостійно ухвалює рішення щодо тої допомоги, яку надаватиме учаснику, що постраждав через агресію.

Можемо отримати допомогу

Водночас масована атака на Україну 29 грудня може прискорити процес виділення нашій країні допомоги з боку союзників.

Можливо це прозвучить дуже цинічно, але в минулому кожного разу, коли росіяни вдавалися до таких само жахливих атак з численними жертвами та руйнуваннями, Україна отримувала те, що тривалий час нам не давали: озброєння, боєприпаси, військову допомогу. Тому не виключаю, що, на жаль, такою жахливою ціною Україна може отримати додаткову підтримку,

– припустив Ступак.

Також не можна виключати, що у Конгресі США нарешті проголосують за виділення 61 мільярду допомоги Україні.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Посол США в Україні Бріджит Брінк вже відреагувала на масовану атаку по Україні, опублікувавши скриншот з повідомленнями про повітряні тривоги в Києві. Також вона наголосила на тому, що "Україна потребує фінансування вже зараз".

Ба більше, дипломатичні представництва багатьох країн готують відповідні рапорти з приводу ракетного обстрілу України 29 грудня. Брінк також має зробити розгорнуту доповідь Держдепартаменту США про те, що відбулося, як відпрацювала ППО, де були влучання, куди росіяни поцілили за інформацією США та викладе свої пропозиції, що робити в цій ситуації.

"Ця доповідь напевно потрапить до Білого дому, Палати представників та у Сенат", – припустив Іван Ступак.

Що відомо про інцидент в Польщі під час масованої атаки України