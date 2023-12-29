Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що навряд чи НАТО, членом якого є Польща, застосує 5 статтю свого статуту. Тому не варто очікувати військової реакції з боку Альянсу на цю подію.
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Імовірно НАТО та Польща відреагують на перетинання російської ракетою повітряного простору країни Альянсу офіційною незгодою чи запереченням на адресу Росії.
Нагадаю, що Північноатлантичний Альянс лише одного разу застосував 5 статтю – після терактів в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Це відбулось 22 роки тому,
– зазначив Ступак.
Можемо отримати допомогу
Водночас масована атака на Україну 29 грудня може прискорити процес виділення нашій країні допомоги з боку союзників.
Можливо це прозвучить дуже цинічно, але в минулому кожного разу, коли росіяни вдавалися до таких само жахливих атак з численними жертвами та руйнуваннями, Україна отримувала те, що тривалий час нам не давали: озброєння, боєприпаси, військову допомогу. Тому не виключаю, що, на жаль, такою жахливою ціною Україна може отримати додаткову підтримку,
– припустив Ступак.
Також не можна виключати, що у Конгресі США нарешті проголосують за виділення 61 мільярду допомоги Україні.
Посол США в Україні Бріджит Брінк вже відреагувала на масовану атаку по Україні, опублікувавши скриншот з повідомленнями про повітряні тривоги в Києві. Також вона наголосила на тому, що "Україна потребує фінансування вже зараз".
Ба більше, дипломатичні представництва багатьох країн готують відповідні рапорти з приводу ракетного обстрілу України 29 грудня. Брінк також має зробити розгорнуту доповідь Держдепартаменту США про те, що відбулося, як відпрацювала ППО, де були влучання, куди росіяни поцілили за інформацією США та викладе свої пропозиції, що робити в цій ситуації.
"Ця доповідь напевно потрапить до Білого дому, Палати представників та у Сенат", – припустив Іван Ступак.
Що відомо про інцидент в Польщі під час масованої атаки України
- Наша країна зазнала масштабної ракетної атаки 29 грудня. Зокрема ворог обстріляв західні області України. Під час атаки повітряний кордон Польщі з боку України порушив невідомий об'єкт. Жителі гміни Долгобичув на Люблінщині бачили, як він рухався в небі на великій швидкості, а також чули потужний шум та свист.
- Командувач Збройних Сил Польщі після виявлення неідентифікованого об'єкта мобілізував наявні сили та засоби. А президент країни Анджей Дуда зібрав термінову нараду з міністром оборони, начальником генштабу та іншими військовими.
- Після засідання начальник генштабу генерал Вєслав Кукула повідомив, що повітряний простір Польщі перетнула російська ракета. Він зазначив, що підтвердження цього зафіксовані на національному та союзницькому радарах.
- За припущенням польських медіа, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101. Після перетинання повітряного простору Польщі ракета повернулась в Україну, де її було ліквідовано засобами ППО.