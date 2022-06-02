Женщина попала под вражеский обстрел 1 мая. Российский снаряд попал в квартиру ее семьи. Историю Екатерины рассказали во Львовском городском совете.

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Екатерина потеряла руку, ногу и еще не рожденного ребенка

В квартире вместе с Екатериной был еще муж и 6-летний сын.

1 мая россияне начали обстреливать Лиман, где проживала семья Герман: Екатерина, ее муж Константин и 6-летний сын Дамир. Внезапно раздался взрыв: снаряд попал прямо в их квартиру,

– пишут на странице.

К счастью, муж Катерины не пострадал и смог вынести раненую беременную жену. Женщину сразу отвезли в больницу в Славянск. В этом помогли спасатели.

Екатерина получила тяжелые травмы: обломки стекла в животе, потерянные руки и ноги, сильные кровотечения. Состояние у женщины действительно тяжелое. До последнего медики боролись и за жизнь 12-недельного ребенка, но, к сожалению, он не выжил.

Из Славянска женщину перевезли в Днепр, а через некоторое время в Киев и Львов. Сейчас ее эвакуировали за границу для протезирования и реабилитации.

Своей главной задачей Екатерина считает выздоровление. Она очень хочет вернуться в Украину, ведь хочет осенью отвести сынишку в школу, в первый класс.



История женщины из Лимана / Фото Львовского горсовета

В результате российской агрессии страдает много детей

По состоянию на 2 июня Россия убила уже 261 украинского ребенка. Еще более 460 несовершеннолетних ранены.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 700 детей. Цифра может быть значительно больше, ведь на оккупированных территориях определить точное количество пострадавших невозможно.

Больше детей пострадало в Донецкой области. Их, по предварительным данным, насчитывается 184. В частности, недавно стало известно о гибели еще 17 детей и ранении 14 несовершеннолетних в результате обстрелов врагом Мариуполя.

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