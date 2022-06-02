Жінка потрапила під ворожий обстріл 1 травня. Російський снаряд влучив у квартиру її сім'ї. Історію Катерини розповіли у Львівській міській раді.

Читайте також Донька досі запитує, чи будуть по нас стріляти і бомбити, – Мар'яна про евакуацію зі Слов'янська

Катерина втратила руку, ногу та ще не народжену дитину

У квартирі разом з Катериною був ще її чоловік та 6-річний син.

1 травня росіяни почали обстрілювати Лиман, де проживала сім’я Герман: Катерина, її чоловік Костянтин та 6-річний син Дамір. Зненацька пролунав вибух: снаряд влучив просто у їхню квартиру,

– пишуть на сторінці.

На щастя, чоловік Катерини не постраждав і зміг винести поранену вагітну дружину. Жінку одразу відвезли до лікарні у Слов'янськ. У цьому допомогли рятувальники.

Катерина зазнала важких травм: уламки скла в животі, втрачені руки та ноги, сильні кровотечі. Стан у жінки справді тяжкий. До останнього медики боролися й за життя 12-тижневої дитинки, але, на жаль, вона не вижила.

Зі Слов'янська жінку перевезли до Дніпра, а через деякий час в Київ та Львів. Зараз її евакуювали за кордон для протезування та реабілітації.

Своїм головним завданням Катерина вважає одужання. Вона дуже хоче повернутися в Україну, адже хоче восени відвести синочка до школи, у перший клас.



Історія жінки з Лимана / Фото Львівської міськради

Внаслідок російської агресії страждає багато дітей

Станом на 2 червня Росія вбила вже 261 українську дитину. Ще понад 460 неповнолітніх поранено.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 700 дітей. Цифра може бути значно більшою, адже на окупованих територіях визначити точну кількість потерпілих неможливо.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області. Їх, за попередніми даними, налічується 184. Зокрема, нещодавно стало відомо про загибель ще 17 дітей та поранення 14 неповнолітніх внаслідок обстрілів ворогом Маріуполя.

Зверніть увагу – окупанти хапають все, що бачать, коли їх женуть українські військові: відео