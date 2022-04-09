Гендиректор СДЭК выдал приказ о новых правилах, который разослал во все подразделения службы доставки. Об этом пишут росСМИ.

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Сотрудник СДЭК теперь обязан проверять "полномочия отправителя на распоряжение товаром", т.е. требовать документы, подтверждающие право собственности на товар.

Если человек не предоставит такие документы, ему откажут в курьерских услугах. Приказ будет действовать "до выдачи распоряжения о его отмене".

На сайте компании сказано, что она представлена ​​более чем в 67 тысячах населенных пунктов в 27 странах мира.

Журналисты проверили отделение СДЭК в российском городе Новозыбков, и там подтвердили, что технику принимают к отправке только при наличии чека о покупке или при наличии технического паспорта изделия.

Отметим, что российские солдаты отправляли краденые вещи через службу доставки СДЭК, расположенную на территории Беларуси возле границы с Украиной. На видео с камер наблюдения видно, что военные отправляют по почте телевизоры, коробки с кондиционерами, электросамокат, алкоголь.

К слову, о мародерстве оккупантов рассказал и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, россияне воруют чайники и ковры. А в Славутиче враг воровал даже картошку, которую вывозил на своей технике.

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