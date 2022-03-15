Российская соцсеть "ВКонтакте" сообщила о возможном дефолте

Российская социальная сеть "ВКонтакте" сообщила о возможном дефолте на официальном сайте компании.

Это стало известно после опубликованного объявления на официальном сайте компании, сообщает ЛІГА.Tech.

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Непосредственную связь о возможном дефолте связывают с тем, что Лондонская фондовая биржа приостановила торговлю глобальными депозитарными расписками VK еще 3 марта 2022 года. И пока нет информации о том, когда они обновятся.

В компании объясняют: если торги останавливаются на 10 и более торговых дней подряд, то владельцы облигаций вправе потребовать погасить их ценные бумаги по нарицательной стоимости вместе с начисленными процентами. Это может произойти уже 16 марта.

Компания ВКонтакте планирует начать переговоры с владельцами облигаций, чтобы найти соответствующее решение в этой ситуации. Но гарантий, что эти переговоры будут успешными – нет.

Если компания не выплатит соответствующую сумму основного долга по облигациям в течение трех дней с даты наступления срока платежа или не выплатит проценты в течение 14 дней, наступит "событие дефолта",

– говорится в заявлении компании.

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