Це стало відомо сьогодні після опублікованого оголошення на офіційному сайті компанії, повідомляє ЛІГА.Tech.

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Безпосередній зв'язок про можливий дефолт пов'язують з тим, що Лондонська фондова біржа призупинила торгівлю глобальними депозитарними розписками VK ще 3 березня 2022 року. І наразі немає інформації про те, коли вони поновляться.

У компанії пояснюють: якщо торги зупиняються на 10 і більше торгових днів поспіль, то власники облігацій мають право вимагати погасити їхні цінні папери за номінальною вартістю разом з нарахованими відсотками. Це може статися вже завтра, 16 березня.

Компанія "ВКонтакте" планує розпочати переговори з власниками облігацій, щоб знайти відповідне рішення у цій ситуації. Але гарантій, що ці перемовини будуть успішними – немає.

Якщо компанія не виплатить відповідну суму основного боргу за облігаціями протягом трьох днів з дати настання терміну платежу або не виплатить відсотки протягом 14 днів, настане "подія дефолту",

– йдеться в заяві компанії.

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