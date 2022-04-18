Российская ставка на хаос на топливных рынках не должна сработать, – Зеленский

Владимир Путин специально пытался сделать Запад зависимым от своих энергоносителей. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину необходимость эмбарго растет с каждым днем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в обращении 17 апреля. Он отметил, что Путин шантажирует мир.

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"Каждый в Европе и Америке уже видит, что Россия искренне использует энергоносители для попытки дестабилизировать западные общества. Российская ставка на хаос на топливных рынках не должна сработать", – сказал президент.

Украине нужна финансовая поддержка

По словам Зеленского, вместе с санкциями для России Украине нужна экономическая устойчивость. Он провел разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристаллиной Георгиевой. Президент рассказал, что общались о том, как Украина будет жить после войны.

Затронули конкретные направления возможного сотрудничества с МВФ как в ближайшее время, так и в перспективе нескольких лет. Уверен, что прогресс в наших отношениях с фондом будет ощутим,

– заявил Зеленский.

Обратите внимание – полное обращение Зеленского: смотрите видео