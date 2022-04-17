Про це президент України Володимир Зеленський сказав у зверненні 17 квітня. Він зазначив, що Путін шантажує світ.

До теми Робимо все, щоб забезпечити оборону, – Зеленський записав звернення

"Кожен у Європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західні суспільства. Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати", – сказав президент.

Україні потрібна фінансова підтримка

За словами Зеленського, разом з санкціями для Росії, Україні потрібна економічна стійкість. Він провів розмову з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Президент розповів, що спілкувались про те, як Україна житиме після війни.

Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з МВФ як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Упевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним,

– заявив Зеленський.

Зауважте – повне звернення Зеленського: дивіться відео