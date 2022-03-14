Российская сторона уже имеет более адекватный взгляд на ситуацию, – Подоляк

Украина и Россия на переговорах подходят к компромиссу. В Офисе Президента говорят, что есть предложения, которые защищают интересы.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. Эти предложения выводят Украину из-под удара.

К теме Должны быть прописаны компенсации от России, потому что вред на миллиарды, – ОП

Речь идет о том, чтобы не повторились подобные ситуации. Предложения выводят Украину в компенсаторные определенные истории в правильном понимании. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо адекватнее уже смотрит на ситуацию,

– заверил Подоляк.

Впрочем, по его словам, еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина.

Вас может заинтересовать позиция президента относительно переговоров: смотрите видео