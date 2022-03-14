Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк. Ці пропозиції виводять Україну з-під удару.

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Мовиться про те, щоб не повторилися подібні ситуації. Пропозиції виводять Україну в компенсаторні певні історії у правильному розумінні. І ще раз наголошую: російська сторона набагато адекватніше вже дивиться на ситуацію,

– запевнив Подоляк.

Втім, за його словами, ще якийсь час має пройти, щоб вони загалом на 100% розуміли ситуацію, в яку потрапила саме Росія, а не Україна.

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