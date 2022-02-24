Государственная пограничная служба Украины сообщает, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

В Киевской области российские военные пошли на прорыв государственной границы Украины. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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В настоящее время сообщается о том, что военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча". Пограничники совместно с украинскими военными ведут бой.

Известно, что "Градами" обстреляли отдел пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда.

В Пограничной службе подчеркивают, что подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции. Также в ведомстве добавили, что будут действовать во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, а также с Национальной гвардией.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.Сохраняем спокойствие,

Текст публикации Пограничной службы Украины

Российская техника пошла на прорыв в Киевской области

В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы.

Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча".

Пограничниками вместе с украинскими военными принято бой.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда произведены обстрелы из "градов".

Отметим, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.