Видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко. Он также добавил, что сразу после первого пуска идет второй.
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Российская "Точка У" взрывается над Алчевском. После неудачного пуска рассыпается на части. За первым пуском сразу идет старт второй ОТР в сторону Северодонецка или Лисичанская,
– заявил Цаплиенко.
Российская "Точка У" взорвалась над Алчевском: смотрите видео с телеграмм-канала Андрея Цаплиенко
Одещину атаковали двумя ракетами "Оникс"
Сергей Братчук – спикер главы Одесской ОВА – сообщил, что российские захватчики в ночь на 19 июня атаковали Одесскую область двумя ракетами "Оникс" . К счастью, силы ПВО их сбили.
Ракеты "Оникс" запустили с территории временно оккупированного Крыма.
В то же время риск ракетных обстрелов очень высок. Украинцы и украинки призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда извещают об опасности, необходимо немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Доверять следует только официальным источникам информации.
Оккупанты обстреливали Николаевщину
Российские захватчики продолжают обстреливать Николаевскую область. В течение суток пострадали 16 местных жителей . Захватчики атаковали город Николаев, а также Баштанский и Николаевский районы.
Сейчас в больницах области находятся 297 человек, пострадавших в результате действий российских оккупантов.
Потери врага
Украинские защитники и защитницы продолжают наносить российским оккупантам значительные потери. По состоянию на 19 июня Генштаб ВСУ сообщил о 33 600 ликвидированных захватчиках.
Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1468 (+3),
- боевых бронированных машин – 3 577 (+4),
- артиллерийских систем – 745 (+6),
- РСЗО – 235 (+2),
- средств ПВО – 98 (+0),
- самолетов – 216 (+0),
- вертолетов – 181 (+1),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
- крылатых ракет – 130 (+1),
- кораблей / катеров – 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 523 (+10),
- специальной техники – 55 (+0).
Заметьте – ПВО сбила вражеские объекты возле Вышгорода: смотрите видео