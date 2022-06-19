Відео оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко. Він також додав, що відразу після першого пуску йде другий.

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Російська "Точка У" вибухає над Алчевськом. Після невдалого пуску розсипається на частини. За першим пуском одразу йде старт другої ОТР вбік Сєверодонецька або Лисичанська,

– заявив Цаплієнко.

Російська "Точка У" вибухнула над Алчевськом: дивіться відео з телеграм-каналу Андрія Цаплієнка

Одещину атакували двома ракетами "Онікс"

Сергій Братчук – речник глави Одеської ОВА – повідомив, що російські загарбники у ніч на 19 червня атакували Одеську область двома ракетами "Онікс". На щастя, сили ППО їх збили.

Ракети "Онікс" запустили з території тимчасово окупованого Криму.

Водночас ризик ракетних обстрілів – дуже високий. Українців та українок закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, необхідно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Довіряти варто лише офіційним джерелам інформації.

Окупанти обстрілювали Миколаївщину

Російські загарбники продовжують обстрілювати Миколаївську область. Упродовж доби постраждали 16 місцевих жителів. Загарбники атакували місто Миколаїв, а також – Баштанський та Миколаївський райони.

Наразі у лікарнях області перебуває 297 людей, які постраждали внаслідок дій російських окупантів.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати російським окупантам значних втрат. Станом на 19 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 33 600 ліквідованих загарбників.

Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1 468 (+3),

бойових броньованих машин – 3 577 (+4),

артилерійських систем – 745 (+6),

РСЗВ – 235 (+2),

засобів ППО – 98 (+0),

літаків – 216 (+0),

гелікоптерів – 181 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),

крилатих ракет – 130 (+1),

кораблів / катерів – 14 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 523 (+10),

спеціальної техніки – 55 (+0).

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