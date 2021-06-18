Российский "Спутник" снова потерпел фиаско

И с "победой" вернуться домой… Разгром надежд в Словакии. Провал большого летнего наступления.

В этой стране потребители голосуют ногами против вакцины "Спутник V" – низкий спрос, мало желающих. И всего-то поставили 200 тысяч доз на 5 с половиной миллионов населения страны.

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Но и это оказалось чересчур

Получить прививку этим препаратом готовы лишь 10 тысяч человек. Неиспользованную партию власти Словакии хотят кому-нибудь продать или подарить.

Здесь уже власти Европы обвинять в заговоре бесполезно – народ не хочет. Его не убедили. И кстати это еще одно доказательство неэффективности внешней пропаганды – "Раши Тудэй", работы посольств и т.п.

Как же все-таки это получается у российского начальства? Как можно было так устроить дело, чтобы труд большого числа россиян – вирусологов, рабочих, предпринимателей, получил такое завершение?

На европейский рынок не то что не удалось серьезно войти, так еще и новое унижение…

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Кто на этот раз помешал российскому начальству добиться вакцинной победы в Европе? Оппозиция? Навальный из колонии? Протестующие на улицах? Гудков с тетиным подвалом? Максим Резник с "травушкой-отравушкой"?

Вы, власти, просто работать не умеете

Из Словакии на родину или куда-то еще едет со скидкой по цене наша антиковидная надежда.

"Первая зарегистрированная". Торжественной встречи не будет.