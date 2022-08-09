российская война против Украины началась с Крыма и должна закончиться его освобождением, – Зеленский
9 августа 2022 , 23:07Читати новину українською
На базе российских кафиров в Крыму прозвучала серия мощных взрывов. Их аэродром и склад с боеприпасами пострадали от "хлопка".
Временно оккупированный Крым был крупным плацдармом российских кафиров для войны против Украины. События 9 августа показали – враг больше не сможет свободно чувствовать себя на территории украинского полуострова.
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