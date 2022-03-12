Российская женщина смогла спасти сына от отправления на войну в Украину

В России одному солдату-срочнику удалось избежать отправления на войну в Украину после того, как его мать подняла шум и обратилась в различные инстанции.

Издание сообщает, что в конце января сын Юлии Савельевой подписал контракт, но "это действие было не вполне добровольным и осознанным". Затем его отправили из поселка Каменка в Ленинградской области, где он должен был проходить службу, на учебу в Курск. Оттуда колонна отправилась в сторону границы с Украиной.

Читайте также Говорили, что нас наши расстреляют, – русский срочник, которого недавно "не было" в Украине

После этого женщина обратилась к депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В обращении Савельева отметила, что "во время движения у них вышел из строя транспорт, колонна ушла, а они остались на месте". Поэтому захватчики 5 суток просидели на шоссе, 27 февраля их забрали на ремонт под Белгородом. Сказали, что отремонтируют или раньше в составе другого подразделения отправят в Украину.

Встревоженная мать стала писать в разные инстанции с просьбой вернуть ее сына на место прохождения срочной службы в Ленинградскую область.

В результате в начале марта сыну разрешили написать рапорт об отказе от контракта и перевели из Белгорода в Курск. Также ему пришлось писать объяснительную, почему он не хочет ехать в Украину. По крайней мере, его и еще нескольких парней, которые с ним там оказались, увезли от Белгорода. Там они будут разгружать боеприпасы и выполнять другие тыловые задания,

– рассказала женщина.