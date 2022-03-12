Издание сообщает, что в конце января сын Юлии Савельевой подписал контракт, но "это действие было не вполне добровольным и осознанным". Затем его отправили из поселка Каменка в Ленинградской области, где он должен был проходить службу, на учебу в Курск. Оттуда колонна отправилась в сторону границы с Украиной.

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После этого женщина обратилась к депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В обращении Савельева отметила, что "во время движения у них вышел из строя транспорт, колонна ушла, а они остались на месте". Поэтому захватчики 5 суток просидели на шоссе, 27 февраля их забрали на ремонт под Белгородом. Сказали, что отремонтируют или раньше в составе другого подразделения отправят в Украину.

Встревоженная мать стала писать в разные инстанции с просьбой вернуть ее сына на место прохождения срочной службы в Ленинградскую область.