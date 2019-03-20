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      Российская оппозиция призвала Меркель остановить "Северный поток-2"

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      Российская оппозиция призвала остановить "Северный поток-2" и указала на его опасности
      Российская оппозиция призвала остановить "Северный поток-2" и указала на его опасности / Фото из открытых источников

      Российские оппозиционеры обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой остановить проект "Северный поток-2", поскольку он несет угрозу для глобальной безопасности.

      Среди доказательств назвали ряд политических рисков, экологические проблемы, которые вскоре могут возникнуть, а также – социальные. Соответствующее обращение написали участники постоянного комитета Форума свободной России.

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      Оплачивая российский газ, Европа тем самым оплачивает репрессии путинского режима, пропагандистскую машину и милитаристские авантюры Кремля,
      – убеждены российские оппозиционеры.

      По их словам, "Северный поток-2" создает геополитическую нестабильность уже сейчас, еще до начала введения трубопровода в эксплуатацию. Так, проект создает напряженность между странами Восточной и Западной Европы.

      "У нас нет сомнений, что этот трубопровод нужен Кремлю, чтобы усилить геополитическое влияние в Европе", – говорится в обращении.

      Кроме того, российские оппозиционеры считают, что пока транзит газа осуществляется через территорию Украины, – это работает сдерживающим фактором для Кремля. А вот только "Северный поток-2" заработает, российские власти попытаются сделать все для того, чтобы остановить использование транзитных трубопроводов, проходящих по украинской территории.

      Это может создать предпосылки для эскалации военного конфликта в Украине, поскольку Кремль больше не будет опасаться за сохранность газового транзита через эту страну,
      – добавляют оппозиционеры.

      Кроме политических, "Северный поток-2" порождает ряд экологических проблем. В частности, по территории России трубопровод проходит по особо ценной земле – Кургальскому заказнику. На территории заказника проводились незаконные работы по реализации проекта "Северный поток-2" без всякой разрешительной документации, в результате чего были уничтожены сотни редких растений.

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      Также строительство "Северного потока-2" разрушает традиционный уклад местных коренных народов: ижорцев, водь, ингерманландцев и других. Они проживают на территории Кургальського полуострова, где должен проходить трубопровод.

      Принимая во внимание высокие политические, социальные, экологические и климатические риски проекта "Северный поток-2", убедительно просим Вас проявить политическую волю и отказаться от вредного и опасного проекта,
      – просят у Меркель участники Форума свободной России.

      Что такое Форум свободной России?
      Это – конференция российской оппозиции, которую проводят раз в год в Вильнюсе. Его основали в марте 2016 года российский шахматист и оппозиционер Гарри Каспаров и Иван Тютрин. Форум ставит перед собой задачу формирования интеллектуальной альтернативы действующему в России политическому режиму.

      Также участники Форума свободной России создали так называемый "список Путина" – документ, куда вносят имена преступников и их пособников, ответственных за узурпацию власти и нарушения прав человека, войну и пропаганду ненависти, коррупцию и разграбление России. В декабре 2018 года в этот перечень загремел нардеп и экс-губернатор Харьковщины Михаил Добкин.

      Что такое "Северный поток-2"?
      Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.


      Где проходит "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты уверяют, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости политики Новости России Ангела Меркель Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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