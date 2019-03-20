Російська опозиція закликала Меркель зупинити "Північний потік-2"

Російські опозиціонери звернулися до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням зупинити проект "Північний потік-2", оскільки він несе загрозу для глобальної безпеки.

Серед доказів назвали низку політичних ризиків, екологічні проблеми, які невдовзі можуть виникнути, а також – соціальні. Відповідне звернення написали учасники постійного комітету Форуму вільної Росії.

Читайте також: "Північний потік-2" загрожує ЄС і має бути зупинений, – резолюція Європарламенту

Оплачуючи російський газ, Європа тим самим сплачує репресії путінського режиму, пропагандистську машину і мілітаристські авантюри Кремля,

– переконані російські опозиціонери.

За їх словами, "Північний потік-2" створює геополітичну нестабільність вже тепер, ще до початку введення трубопроводу в експлуатацію. Так, проект створює напруженість між країнами Східної і Західної Європи.

"У нас немає сумнівів, що цей трубопровід потрібен Кремлю, аби посилити геополітичний вплив в Європі", – мовиться у зверненні.

Окрім того, російські опозиціонери вважають, що поки транзит газу здійснюється через територію України, – це працює стримувальним фактором для Кремля. А ось тільки-но "Північний потік-2" запрацює, російська влада спробує зробити все для того, щоб зупинити використання транзитних трубопроводів, які проходять по українській території.

Це може створити передумови для ескалації військового конфлікту в Україні, оскільки Кремль більше не буде побоюватися за збереження газового транзиту через цю країну,

– додають опозиціонери.

Окрім політичних, "Північний потік-2" породжує низку екологічних проблем. Зокрема, територією Росії трубопровід проходить по особливо цінній землі – Кургальскому заказнику. На території заказника проводилися незаконні роботи по реалізації проекту "Північний потік-2" без усякої дозвільної документації, в результаті чого були знищені сотні рідкісних рослин.

Читайте також: Росія вигадала, як зберегти повний контроль над "Північним потоком-2"

Також будівництво "Північного потоку-2" руйнує традиційний уклад місцевих корінних народів: іжорців, водь, інгерманландців та інших. Вони проживають на території Кургальського півострова, де має проходити трубопровід.

Беручи до уваги високі політичні, соціальні, екологічні та кліматичні ризики проекту "Північний потік-2", наполегливо просимо Вас проявити політичну волю і відмовитися від шкідливого і небезпечного проекту,

– просять у Меркель учасники Форуму вільної Росії.

Що таке Форум вільної Росії? Це – конференція російської опозиції, яку проводять раз в рік у Вільнюсі. Його заснували у березні 2016 року російський шахіст і опозиціонер Гаррі Каспаров та Іван Тютрін. Форум ставить перед собою завдання формування інтелектуальної альтернативи чинному в Росії політичного режиму.



Також учасники Форуму вільної Росії створили так званий "список Путіна" – документ, куди вносять імена злочинців і їх поплічників, відповідальних за узурпацію влади і порушення прав людини, війну і пропаганду ненависті, корупцію і розграбування Росії. У грудні 2018 року до цього переліку загримів нардеп та екс-губернатор Харківщини Михайло Добкін.

Що таке "Північний потік-2"? Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.





Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.