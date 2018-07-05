Российская разведка стояла за попыткой убийства лидера Черногории: доклад

Доклад Института внешнеполитических исследований (Foreign Policy Research Institute, США) раскрывает новые подробности расследования в отношении попыток свергнуть правительство Черногории накануне парламентских выборов 16 октября 2016 года. Участники расследования утверждают, что к этому причастна Россия.

Об этом информирует Newsweek.

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Обвинения в попытке госпереворота были выдвинуты против 12 жителей Черногории, а также против двоих сотрудников российской военной разведки – Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, которых судят заочно после того, как они сбежали в Сербию, а позже были репатриированы в Россию. Вероятным организатором мятежа выступил Братислав Дикич, 48-летний бывший командир спецподразделения сербской полиции, также известной как жандармерия, напоминает издание.

"Согласно плану заговора, потенциально разработанному в Москве, Дикич должен был руководить отрядом из двух десятков боевиков, одетых в униформу черногорской полиции, целью которых было занять здание парламента Черногории и открыть огонь по протестующим в ночь после выборов. Согласно обвинению, россияне Шишмаков и Попов заплатили Дикичу более 200 тысяч долларов для приобретения оружия и шифрованных телефонов. Эти насильственные действия должны были привести к введению чрезвычайного положения, что позволило бы пророссийским политикам, лидерам, которые выступали против членства Черногории в НАТО, взять управление страной под свой контроль. Во время этого хаоса заговорщики должны были убить тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича", – говорится в статье.

Но реализация заговора провалилась. По сообщениям, черногорские чиновники получили сигнал от своих сербских коллег, которые предупредили о присутствии российских военных чиновников в стране. За четыре дня до выборов Мирко Велимирович, бывший полицейский, признался в участии в заговоре и оказании помощи в перевозке оружия. Российские военные, поняв, что их план раскрыт, выехали из страны, отмечает автор публикации.

Также обвинения были выдвинуты главе сербского подразделения байкерской группировки "Ночные волки", связанной с Кремлем, ветерану российской войны на востоке Украины Александру Синджеличу. Позже он назвал Шишмакова одним из главных финансистов неудачного переворота.

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Сейчас Черногория является членом НАТО и активно стремится к членству в ЕС, но эксперты предупреждают, что ситуация нестабильна, отмечает американская газета.

Попытка переворота стала показателем длительной вовлеченности России в события в регионе. Черногория является тому примером. Это демонстрирует способность Кремля использовать жесткую силу и подпольные методы для подрыва и дестабилизации региона,

– предостерегает эксперт из России в Atlantic Council Марк Симаковски.

Напомним, попытка государственного переворота в Черногории была совершена 16 октября 2016 года. Правительство Черногории и британские и американские спецслужбы, привлеченные к расследованию заговора, заявили, что имеют доказательства причастности политического руководства России к этому военного путчу.