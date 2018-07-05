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Російська розвідка стояла за спробою вбивства лідера Чорногорії: доповідь

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Росія організувала спробу державного перевороту в Чорногорії
Росія організувала спробу державного перевороту в Чорногорії / Фото з відкритих джерел

Доповідь Інституту зовнішньополітичних досліджень (Foreign Policy Research Institute, США) розкриває нові подробиці розслідування щодо спроб повалити уряд Чорногорії напередодні парламентських виборів 16 жовтня 2016 року. Учасники розслідування стверджують, що до цього причетна Росія.

Про це інформує Newsweek.

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Звинувачення у спробі держперевороту були висунуті проти 12 жителів Чорногорії, а також проти двох співробітників російської військової розвідки – Едуарда Шішмакова та Володимира Попова, яких судять заочно після того, як вони втекли до Сербії, а пізніше були репатрійовані до Росії. Ймовірним організатором заколоту виступив Братислав Дікіч, 48-річний колишній командир спецпідрозділу сербської поліції, також відомої як жандармерія, нагадує видання.

"За планом змови, потенційно розробленим у Москві, Дікіч повинен був керувати загоном із двох десятків бойовиків, одягнених в уніформу чорногорської поліції, метою яких було зайняти будівлю парламенту Чорногорії і відкрити вогонь по протестувальниках у ніч після виборів. Згідно зі звинуваченням, росіяни Шішмаков і Попов заплатили Дікічу понад 200 тисяч доларів для придбання зброї та шифрованих телефонів. Ці насильницькі дії повинні були привести до введення надзвичайного стану, що дозволило б проросійським політикам, лідерам, які виступали проти членства Чорногорії в НАТО, взяти управління країною під свій контроль. Під час цього хаосу змовники мали вбити тодішнього прем'єр-міністра Міло Джукановича", – йдеться у статті.

Але реалізація змови провалилася. За повідомленнями, чорногорські чиновники отримали сигнал від своїх сербських колег, які попередили про присутність російських військових чиновників у країні. За чотири дні до виборів Мірко Велимирович, колишній поліцейський, зізнався в участі у змові і наданні допомоги в перевезенні зброї. Російські військові, зрозумівши, що їхній план розкрито, виїхали з країни, зазначає автор публікації.

Також звинувачення були висунуті главі сербського підрозділу байкерського угруповання "Ночные волки", пов'язаного з Кремлем, ветерану російської війни на сході України Олександру Сінджелічу. Пізніше він назвав Шішмакова одним із головних фінансистів невдалого перевороту.

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Зараз Чорногорія є членом НАТО й активно прагне до членства в ЄС, але експерти попереджають, що ситуація нестабільна, зауважує американська газета.

Спроба перевороту стала показником тривалої залученості Росії в події в регіоні. Чорногорія є тому прикладом. Це демонструє здатність Кремля використовувати жорстку силу і підпільні методи для підриву та дестабілізації регіону,
застерігає експерт із Росії в Atlantic Council Марк Симаковскі.

Нагадаємо, спробу державного перевороту в Чорногорії було здійснено 16 жовтня 2016 року. Уряд Чорногорії та британські й американські спецслужби, залучені до розслідування змови, заявили, що мають докази причетності політичного керівництва Росії до цього військового путчу.

Теги: Новини Росії Новини політики Чорногорія
Джерело: 24 Канал
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