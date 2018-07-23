Российская власть пытается разжечь вражду в Черногории: СМИ назвали цель

Россия в дальнейшем пытается влиять на внутренние дела Черногории после неудачной попытки переворота в этой стране в 2016 году. Так, российская власть сегодня пытается разжечь политическую и национальную вражду с целью дестабилизации Черногории.

Об этом сообщает сайт Euvsdisinfo, который занимается опровержением российской пропаганды. Этот сайт ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы Евросоюза.

Так, в материале приводятся данные недавнего исследования Foreign Policy Research Institute, которое сосредотачивается на интересах российской власти в Черногории и на известных тактиках воздействия, в том числе дезинформации, которые РФ применяла в этой стране.

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В заключении доклада отмечается, что несмотря на неудачные попытки России предотвратить вступление Черногории в НАТО, попытки влияния Кремля на страну продолжаются с новой стратегией: "разжечь политическую и национальную вражду с целью дестабилизации Черногории и предотвращения дальнейшей интеграции в Западную Евроу".

Следовательно, для реализации этой цели российские чиновники распространяли дезинформацию о НАТО. Например, присоединение к Альянсу подавалось российскими чиновниками как провокация против РФ. В ответ на такую "провокацию" российские чиновники нередко произносили угрозы.

Относительно вмешательства России во внутренние дела Черногории, то в отчете приводится описание судебного дела относительно агентов РФ за их участие в попытке переворота в 2016 году. Власти Черногории считают, что за планированием путча стоят российская разведка и ФСБ.

Напомним, 16 октября 2016 года – в день парламентских выборов в Черногории – российские националисты хотели ликвидировать премьер-министра Черногории. По версии следствия, переворот был спланирован, чтобы не допустить вступления Черногории в НАТО.



К слову, 19 июля 2018 года президент США Дональд Трамп выразил сомнение в необходимости защищать Черногорию, которая является новым членом НАТО, и по его словам, может втянуть Альянс в Третью мировую войну.