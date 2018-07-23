14:35
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Російська влада намагається розпалити ворожнечу в Чорногорії: ЗМІ назвали мету

779 Читать новость на русском
Російська влада намагається впливати на внутрішні справи Чорногорії
Російська влада намагається впливати на внутрішні справи Чорногорії / Колаж 24 канал

Росія надалі намагається впливати на внутрішні справи Чорногорії після невдалої спроби перевороту в цій країні у 2016 році. Так, російська влада на сьогодні намагається розпалити політичну і національну ворожнечу з метою дестабілізації Чорногорії.

Про це повідомляє сайт Euvsdisinfo, який займається спростуванням російської пропаганди. Цей сайт веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби Євросоюзу.

Так, у матеріалі наводяться дані нещодавнього дослідження Foreign Policy Research Institute, яке зосереджується на інтересах російської влади в Чорногорії та на відомих тактиках впливу, у тому числі дезінформації, які РФ застосовувала в цій країні.

Читайте також: Російська розвідка стояла за спробою вбивства лідера Чорногорії: доповідь

У висновку доповіді зазначається, що попри невдалі намагання Росії запобігти вступу Чорногорії до НАТО, спроби впливу Кремля на країну продовжуються із новою стратегією: "розпалити політичну і національну ворожнечу з метою дестабілізації Чорногорії та запобігання подальшій інтеграції до Західної Європи".

Відтак, задля реалізації цієї мети російські чиновники поширювали дезінформацію про НАТО. Наприклад, приєднання до Альянсу подавалося російськими чиновниками як провокація проти РФ. У відповідь на таку "провокацію" російські посадовці нерідко виголошували погрози.

Щодо втручання Росії у внутрішні справи Чорногорії, то у звіті наводиться опис судової справи щодо агентів РФ за їхню участь у спробі перевороту в 2016 році. Влада Чорногорії вважає, що за плануванням путчу стоять російська розвідка та ФСБ.

Нагадаємо, 16 жовтня 2016 року – в день парламентських виборів у Чорногорії – російські націоналісти хотіли ліквідувати прем'єр-міністра Чорногорії. За версією слідства, переворот був спланований, щоб не допустити вступу Чорногорії в НАТО.

До слова, 19 липня 2018 року президент США Дональд Трамп висловив сумнів у необхідності захищати Чорногорію, яка є новим членом НАТО, і за його словами, може втягнути Альянс у Третю світову війну.

Теги: Новини політики Новини Росії Чорногорія НАТО Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик заборгував нам бій на українській землі
сьогодні, 12:01 Усик заборгував нам бій на українській землі
Богдан Яременко 1349
Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
сьогодні, 10:01 Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі
267
Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
сьогодні, 08:46 Летом в Луганске ты пленник города, жары, обстоятельства и собственных желаний
Ольга Черненко 619
Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
сьогодні, 08:04 Головні новини 22 липня: 180 років ув'язнення для українців, звання Героя України для Усика
2381
Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
22 липня, 21:50 Збитий боїнг-777, ЧС-2018 і збільшення вартості проїзду в Києві: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 805
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
США і Росія не будуть хорошими друзями, – Die Zeit
 20 листопада 2016 , 09:11 1
Підсумки тижня: Бюджет нашвидкуруч
 18 січня 2014 , 21:49
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук