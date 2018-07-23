Російська влада намагається розпалити ворожнечу в Чорногорії: ЗМІ назвали мету

Росія надалі намагається впливати на внутрішні справи Чорногорії після невдалої спроби перевороту в цій країні у 2016 році. Так, російська влада на сьогодні намагається розпалити політичну і національну ворожнечу з метою дестабілізації Чорногорії.

Про це повідомляє сайт Euvsdisinfo, який займається спростуванням російської пропаганди. Цей сайт веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби Євросоюзу.

Так, у матеріалі наводяться дані нещодавнього дослідження Foreign Policy Research Institute, яке зосереджується на інтересах російської влади в Чорногорії та на відомих тактиках впливу, у тому числі дезінформації, які РФ застосовувала в цій країні.

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У висновку доповіді зазначається, що попри невдалі намагання Росії запобігти вступу Чорногорії до НАТО, спроби впливу Кремля на країну продовжуються із новою стратегією: "розпалити політичну і національну ворожнечу з метою дестабілізації Чорногорії та запобігання подальшій інтеграції до Західної Європи".

Відтак, задля реалізації цієї мети російські чиновники поширювали дезінформацію про НАТО. Наприклад, приєднання до Альянсу подавалося російськими чиновниками як провокація проти РФ. У відповідь на таку "провокацію" російські посадовці нерідко виголошували погрози.

Щодо втручання Росії у внутрішні справи Чорногорії, то у звіті наводиться опис судової справи щодо агентів РФ за їхню участь у спробі перевороту в 2016 році. Влада Чорногорії вважає, що за плануванням путчу стоять російська розвідка та ФСБ.

Нагадаємо, 16 жовтня 2016 року – в день парламентських виборів у Чорногорії – російські націоналісти хотіли ліквідувати прем'єр-міністра Чорногорії. За версією слідства, переворот був спланований, щоб не допустити вступу Чорногорії в НАТО.



До слова, 19 липня 2018 року президент США Дональд Трамп висловив сумнів у необхідності захищати Чорногорію, яка є новим членом НАТО, і за його словами, може втягнути Альянс у Третю світову війну.